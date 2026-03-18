김선태, '청와대 러브콜설'에 "조직 생활 더이상 NO, 접촉도 안했다"(라스)

18일 방송된 MBC '라디오스타'는 붐, 문세윤, 남창희, 김선태(구 충주맨)가 출연한 '웃음 공무원' 특집으로 꾸며졌다.
이날 김선태는 퇴사와 향후 활동 계획에 대해 솔직한 생각을 밝혔다. 그는 "언젠가는 퇴직하게 될 거라고 생각했고, 박수칠 때 떠나는 것이 목표였다"며 "충주시 유튜브가 100만 구독자를 달성했고, 제 목표는 어느 정도 이뤄졌다는 생각이 들었다"고 말했다.
이어 "소속사 등 여러 곳에서 연락이 왔지만 혼자 활동하기로 마음먹었다. 어딘가에 소속되는 것에 대한 피로감도 있었다"고 털어놨다.
그는 "방송을 메인으로 하기보다는 중요한 방송 위주로 출연할 계획"이라며 "퇴사 이후 기사가 많이 나와 보름 동안 잠을 제대로 못 잤다. 구독자가 빠르게 늘고 있는데 솔직히 조금 무섭다. 첫 영상을 올리기도 전에 많은 관심을 받아 두려움도 있다"고 밝혔다.
퇴사 소식이 예상보다 일찍 알려진 데 대해서도 언급했다. 김선태는 "원래는 2~3주 뒤에 공개하려 했지만 정보가 유출됐다"며 "보도가 나온 뒤 늦잠을 자고 일어났더니 부재중 전화가 400통 넘게 와 있었다. 원래는 퇴사 과정을 차근차근 보여주려 했지만 급하게 영상을 올릴 수밖에 없었다"고 설명했다.
또한 퇴사 이후 각종 섭외 제안이 이어졌다고 전하며 "사기업과 제작사 등에서 함께 유튜브를 해보자는 제안이 많이 왔다"고 달라진 상황을 전했다.
다만 일각에서 제기된 청와대 관련설에 대해서는 "청와대에 간다는 이야기가 있었지만 접촉한 적도 없고 검토한 적도 없다"고 분명히 선을 그었다. 그는 이어 "구체적인 제안이 있었던 건 아니다, 제안이 왔더라도 조직 생활보다는 자유롭게 콘텐츠를 제작하고 싶다"라고 해명했다. 이어 "당분간 충주를 떠날 생각은 없다"고 강조하며 기존 활동 기반을 유지하겠다는 뜻을 밝혔다. 김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com