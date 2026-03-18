하지원 "주지훈과 몸싸움 신도 원신원컷으로 끝…피보듯 싸우는 감정 연기, 합이 너무 좋아"(만날텐데)

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 하지원이 주지훈, 차주영과의 남다른 호흡부터 자신의 근황과 변화된 연기 철학까지 솔직하게 털어놨다.
18일 성시경의 유튜브 채널 '성시경의 만날텐데'에는 하지원이 출연해 새 드라마 '클라이맥스'와 관련한 다양한 이야기를 나눴다. 이날 성시경은 화이트와인과 직접 만든 음식들을 준비해 하지원을 맞았고, 두 사람은 작품 이야기부터 연기, 삶에 대한 생각까지 깊은 대화를 이어갔다.
이날 가장 먼저 눈길을 끈 건 '클라이맥스'에서 함께 호흡한 배우들에 대한 이야기였다. 하지원은 "극 중 주지훈과 부부로 등장한다"고 밝히며 특히 부부싸움 장면을 언급했다. 그는 "저희가 부부로 나오는데 부부싸움하는 신이 있었다"며 "몸싸움까지 하는 신인데 사실 쉽지가 않은데 원신 원컷으로 거의 갔다"고 말했다.
이어 "감독님도 저희 둘한테 그냥 맡겨주셨고, 저희 둘도 내가 이렇게 할 테니까 이렇게 해 같은 얘기도 거의 없었다"면서 "지훈이가 하는 감정과 액션을 저는 또 받고, 거기에 나는 또 받고 받고 받고 이런 것들이 배우도 연기할 때 되게 재밌다 저희 부부는 진짜 거의 싸움을 한 번 하면 피 보듯이 싸우는, 되게 어려운 감정 연기였는데 합이 너무 좋았다"고 강조했다.
차주영에 대한 애정도 드러냈다. 하지원은 "차주영 너무 웃기지 않아요"라며 먼저 웃음을 터뜨린 뒤 "캐릭터 세게, 예쁘게 잘했잖아요. 그런데 그거 말고 차주영이라는 사람 자체를 봤을 때 너무 웃긴 거야"라며 "그 친구의 순수한 웃김이 있다. 사랑스럽고 털털하다"고 덧붙였다.
또 "처음 만난 동생인데 되게 오래 만난 것처럼 편하다"며 "저도 내 얘기를 잘 안 하는 스타일인데 서로 막 하게 되고, 차 안에서도 이야기를 많이 했다"고 밝혔다. 성시경 역시 "볼 만하다. 완벽한 드라마는 없지만 연기만 보는 걸로도 재미가 있고, 주지훈과 하지원의 합을 보는 것만으로도 의미가 있다"고 거들었다.
작품 이야기 뒤에는 하지원의 근황과 자기관리 비결도 화제가 됐다. 성시경은 "진짜 예쁘시네요. 피부도 너무 좋으시고"라며 감탄했고, "주변에서 요즘이 리즈라고 많이 얘기하더라. 알고 계시냐"고 물었다. 하지원은 잠시 웃은 뒤 "좋죠. 나이가 먹는데도 예쁘다 이런 얘기 들으면 기분 좋죠"라고 답했다.
이어 운동 비결에 대해선 "스트레칭을 열심히 한다"고 말했다. 하지원은 "예전에는 트레이너 선생님이 이거 열 개, 저거 열 개 하는 식이었다면 지금은 내 근육을 다 파악해서 한 개만 해도 효과적으로 한다"고 설명했다. 또 "이걸 왜 해야 되는지, 어떤 효과가 있는지 인지했을 때 운동이 잘 된다"며 "열심히는 안 하고 잘한다"고 말해 웃음을 안겼다.
특히 그는 이번 작품을 위해 외적인 이미지도 일부러 바꿨다고 했다. 하지원은 "하지원 하면 건강한 이미지가 좀 있잖아요. 그래서 몸도 좀 바꿨다"며 "심한 운동이나 웨이트로 해서 근육을 좀 작게 만들고 스트레칭으로 길게, 예민해 보이게 풀었다"고 밝혔다. 이어 "저를 지우는 작업이 더 어려웠던 것 같다"고 고백했다.
또 하지원은 최근 자신의 삶에도 큰 변화가 있었다고 털어놨다. 그는 오랫동안 배우라는 존재를 파고들며 살아왔지만, 작품이 1년 미뤄진 시간을 계기로 캐릭터가 아닌 '나 자신'을 보기 시작했다고 고백했다. 그는 "배우라는 게 제 삶에 거의 모든 자리였는데, 이제는 진짜 리얼한 삶을 생각하게 됐다"며 "그전에는 배우라는 사람이 궁금해서 배우를 했고, 그걸 20년 넘게 파온 것"이라고 말했다.
이어 "작품이 미뤄지면서 반대로 나라는 사람에 대해 고민하기 시작했다"며 "박물관 같은 상자 안에 있다가 틀이 깨지면서 밖으로 나와 사람을 보기 시작한 느낌"이라고 비유했다. 그러면서 "그래서 삶의 변화가 생겼고, 더 행복하다"고 밝혔다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com