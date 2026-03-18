케이윌, 집안 가득 채운 명품시계·가방 자랑.."롤렉스에 에르메스, 결혼하면 ♥아내 거"

18일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 '케이윌의 보석함~ 내 아들 딸들을 공개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 케이윌은 "제 아들과 딸을 보여드리겠다"고 운을 떼며 자신이 소장한 액세서리와 가방을 소개했다. 그는 "제 액세서리를 궁금해하시는 분들이 많은 것 같아 보여드리려고 한다"며 "예뻐서 샀지만 밖에서는 잘 착용하지 않는다. 화려한 제품들이 많기 때문"이라고 설명했다.
이어 "이게 맞는지 모르겠지만, 그 아이들을 소개하겠다"며 시계, 목걸이, 벨트 등 다양한 아이템을 공개해 눈길을 끌었다.
특히 첫 명품 시계로 구입한 롤렉스를 소개하며 "크롬하츠와 커스터마이징을 하기 위해 구매했다"고 밝혀 관심을 모았다. 그는 "처음 롤렉스를 구매하면서 그나마 고가 라인이 아니어서 선택했다"며 "미국 크롬하츠 매장에서 구입했다"고 덧붙였다.
또한 자신이 선호하는 액세서리 스타일에 대해 "주렁주렁 달고 다니는 걸 좋아하는 편"이라면서도 "사람들이 어떻게 생각할지 걱정돼서 못 하고 다니는 경우도 있다"고 솔직하게 털어놨다.
이어 "궁금하긴 하다. 다들 어떻게 생각하는지"라며 "결혼하고 살림을 차리는 대신 이런 애들을 샀다고 생각해주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.
마지막으로 가방을 소개하며 "제 딸들입니다"라고 표현해 애정을 드러냈다. 테이블 위에는 고가의 명품 가방들이 빼곡히 놓여 있어 시선을 끌었다. 특히 케이윌은 '루이비통 슈프림 크리스토퍼 백팩'을 소개하며 "리테일가도 비쌌는데 이후 가격이 천정부지로 올랐다"고 밝혔다. 그는 원가 약 300만 원이던 해당 제품의 리셀가가 2,200만 원까지 상승했다고 전해 놀라움을 자아냈다. 이어 "딱 한 번 들고 나갔다. 좋은 걸 사놓고 잘 메지 못한다"고 말했다.
또한 "끝판왕"이라며 에르메스 버킨백을 공개했다. 그는 "살 수가 없어서 매물로 구매했다. 빈티지한 느낌이라 살짝 수선했다"고 설명했다. 다만 "이것 또한 들고 나간 적은 없다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
이어 제작진이 "나중에 아내와 같이 쓸 수도 있냐"고 묻자, 케이윌은 "그렇다. 당신의 가방이 될 수도 있다"고 너스레를 떨어 폭소를 더했다.