송해나, 확고한 왁싱 취향…"털이 싹다 없었으면 좋겠다"

기사입력 2026-03-19 06:30


송해나, 확고한 왁싱 취향…"털이 싹다 없었으면 좋겠다"

송해나, 확고한 왁싱 취향…"털이 싹다 없었으면 좋겠다"

송해나, 확고한 왁싱 취향…"털이 싹다 없었으면 좋겠다"

[스포츠조선 김준석 기자] 모델 송해나가 확고한 이성 취향을 밝히며 솔직한 입담을 뽐냈다.

18일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 '소개팅시켜 놓고 남의 연애 훈수 두는 솔로 송해나와 공처가 이승철'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 게스트로 출연한 송해나는 연애 프로그램 '나는 솔로', '신랑수업' 등에서 활약하며 '연애 전문가' 이미지로 주목받고 있지만, 실제 연애 경험은 순탄치 않았다고 털어놨다.

그는 과거 전 남자친구가 자신의 친구와 입을 맞추는 장면을 목격했던 충격적인 일화까지 공개해 출연진을 놀라게 했다.

이어 송해나는 자신만의 확고한 이성 기준을 언급해 눈길을 끌었다. 그는 "상대방이 체모 관리를 깔끔하게 했으면 좋겠다"며 위생적인 부분을 중요하게 생각한다고 밝혔다.

이에 이승철이 다소 생소하다는 반응을 보이자, 송해나는 "직접 경험해 보면 삶이 더 깨끗해지고 걸음걸이까지 가벼워지는 느낌"이라며 이른바 '왁싱 예찬론'을 펼쳤다.

거침없는 고백과 솔직한 발언으로 분위기를 이끈 송해나는 특유의 유쾌한 매력으로 현장을 웃음바다로 만들었다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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