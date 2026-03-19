'문원♥' 신지, "사실 결혼식 안 했으면 좋겠다"…솔직한 심경 고백
[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 '코요태' 멤버 신지가 5월 결혼식을 앞두고 솔직한 심정을 밝혔다.
18일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 "이런 고민까지 온다고? 솔직하게 답해봤습니다"라는 제목의 영상이 업로드됐다.
이날 신지는 '결혼식을 준비하는 비용이 많이 들어서 결혼식을 해야 하는지 회의감이 든다'는 구독자의 사연에 진솔한 답을 내놨다. 그는 "저도 사실 결혼식이 꼭 필요한가라는 고민을 하기도 했다"면서도 "어르신들은 자식의 결혼을 대중 앞에 공표하고 싶어 하는 마음이 있으시기에 쉽지 않은 문제"라고 '노웨딩'에 대해 이야기했다.
이어 "응답자 중 절반이 결혼식을 부정적으로 생각하고 있다는 통계를 전하며 "비용의 문제인 것 같다. 정찰제가 아니기 때문에 벌어지는 일인 것 같다. 기본 금액이 있더라도 꽃장식 등을 추가하면 비용이 천정부지로 올라간다. 그래서 웨딩 인플레이션이란 용어가 나온 것 같다"고 설명했다.
신지도 "사실 저도 준비하면서 생각보다 추가되는 비용들이 굉장히 많구나 싶었다. 그러다 보니 그냥 결혼식을 안 했으면 좋겠다"며 "그런데 우리는 이미 같이 살고 있어 많은 분이 사실혼 관계로 생각하고 계시지 않느냐"고 덧붙였다.
그러면서 사연자에게 "주거 환경을 더 중요하게 생각한다면 노웨딩도 현명한 선택이 될 수 있다"며 "다만 부모님과 잘 상의해서 결정했으면 좋겠다"고 조언했다.
한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 오는 5월 결혼식을 올린다. 두 사람은 이미 지난해 웨딩촬영을 마치고 신혼집을 마련해 동거 중이다.
문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐지만 신지와 문원은 이에 관해 적극적으로 해명하며 결혼에 대한 공식 의사를 밝혔다.
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