'검사 아내' 한지혜도 당할 뻔했다…"내 명의가 범죄에? 순간 속게 되더라"

|
[스포츠조선 이지현 기자] SBS '꼬꼬무'에서 배우 한지혜가 보이스피싱 경험을 고백한다.
'꼬꼬무' 이번주 방송에서는 지난 2020년 피해자가 투신자살한 보이스피싱 범죄 실화를 다룬다고 해 시선을 사로잡는다. "서울중앙지검 김민수 검사입니다"라고 시작되는 전화를 받았던 28세 청년이 무려 11시간동안 치밀하게 이어진 보이스피싱으로 아파트에서 투신하는 비극이 벌어진 것. 검사 사칭범에게 자신의 계좌가 범죄에 사용됐다는 전화를 받은 청년은 범죄자가 아님을 소명하기 위해 고군분투를 하다 420만원의 피해를 입고 만다. 더욱 안타까운 것은 자신이 보이스피싱 피해자라는 것을 모른 채 범죄자가 되었다는 생각 끝에 투신했다는 것이다.
'꼬꼬무'에 5번째 출연하는 '꼬물이' 신소율은 보이스피싱범의 극악무도한 수법에 "너무 화나서 몸이 부들부들 떨려요"라며 분노를 쏟아내고, 앳하트 아린은 "이건 살인이에요"라며 울컥한다. 보이스피싱 피해 청년이 투신 전 남긴 유서를 읽은 신소율은 오열하고 만다.
|
충격과 경악, 역대급 분노를 유발한 보이스피싱범의 정체와 고도화된 보이스 피싱 범죄 수법은 '꼬꼬무'를 통해 공개된다.
'꼬꼬무'는 세 명의 이야기꾼이 스스로 공부하며 느낀 바를 각자의 '이야기 친구'에게 가장 일상적인 공간에서 1:1로 전달하는 프로그램으로, 매주 목요일 밤 10시 20분 SBS에서 방송된다.
olzllovely@sportschosun.com