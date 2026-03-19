정주리, 다섯 아들 학원비에 한숨 "둘째 수업 줄이고 첫째 밀어주기로"

기사입력 2026-03-19 08:29


정주리, 다섯 아들 학원비에 한숨 "둘째 수업 줄이고 첫째 밀어주기로"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 정주리가 다섯 아들 학원비에 한숨을 쉬었다.

18일 정주리의 유튜브 채널에서는 '다섯 아이 등교, 등원시키기 (feat. 새학기의 시작)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

정주리는 3월 새학기가 시작되면서 아이들의 등교, 등원으로 바빠졌다. 막내 아들까지 어린이집에 가게 되면서 다섯 아이가 모두 등교, 등원을 하게 된 것. 정주리는 "어제, 그저께 너무 힘들다. 혼이 나가있다. 남편 일하고 있으면 내가 집착하지 않냐. 남편이 연락 와도 답장을 못하겠더라"라며 "3월에 아무도 나한테 연락하지마. 3월에 나 없는 사람이다. 집에서 혼자 전쟁하고 있다"고 토로했다.

정신없이 하루를 마무리한 정주리는 모두가 잠들고 난 다음에야 여유를 느꼈다. 정주리는 "제일 평화로운 시간 오후 11시 20분이다. 애들 다 자고 전 뭔가 정리를 한다"며 "낮에는 애들 때문에 정신이 하나도 없어서 머릿속이 너무 복잡하다. 조용할 때 정리를 해야 한다"고 밝혔다.


정주리, 다섯 아들 학원비에 한숨 "둘째 수업 줄이고 첫째 밀어주기로"
정주리는 입학 후 달라진 점에 대해 "학원 변동이 생겼다. 이번에는 아이들의 의견을 적극 반영했다"며 "(첫째) 도윤이는 그대로다. 월, 화, 수, 목 영어, 수학, 태권도 그대로 하고 주1회 미술이 들어간다. 2~3년 전부터 하고 싶다고 했다. 도윤이한테 이번에 진지하게 물어봤더니 아직도 미술이 하고 싶다더라"라고 밝혔다.

이어 "도원, 도하가 태권도를 잠깐 빼고 다른 걸 하고 싶다 하더라. 그래서 주1회 수영이 들어간다"며 "이것도 하면서 도하가 축구를 하고 싶다더라. 축구는 주1회인데 3개월에 가성비가 괜찮더라. 수영을 좀 고민했던 게 주1회를 할까 주2회를 할까. 망설인 이유는 학원비다. 학원비가"라며 한숨을 내쉬었다. 정주리는 "주2회 하고 싶지만 주1회 하고 도윤이 형 미술하고 싶은 거 밀어줬다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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