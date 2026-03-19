[공식] '프로젝트 헤일메리', '왕사남' 못 꺾었지만..첫날 외화 최고 오프닝 기록→흥행 2위 안착

기사입력 2026-03-19 08:42


[공식] '프로젝트 헤일메리', '왕사남' 못 꺾었지만..첫날 외화 최고…

[스포츠조선 조지영 기자] SF 액션 영화 '프로젝트 헤일메리'(필 로드·크리스토퍼 밀러 감독)가 올해 개봉 외화 최고 오프닝을 기록하며 '왕과 사는 남자'(장항준 감독)의 뒤를 바짝 쫓았다.

'프로젝트 헤일메리'가 개봉 첫날인 지난 18 일일 관객수 7만6003명을 동원하며 2026년 개봉 외화 중 최고 오프닝을 달성하며 존재감을 드러냈다. 시사회 포함 누적 관객수는 7만8054명으로 전체 흥행 2위에 안착했다.

이는 ''라라랜드'를 넘어선 라이언 고슬링의 새로운 대표작'이란 국내 언론 평에 걸맞게 라이언 고슬링의 대표 필모그래피 흥행 타이틀도 갈아치운 수치로 더욱 이목을 집중시킨다. 앞서 라이언 고슬링의 대표작으로 꼽히는 '퍼스트맨'(7만842명) '바비'(6만6426명) '라라랜드'(6만2258명)를 모두 뛰어넘은 오프닝 스코어를 기록해 그의 인생작이 새롭게 쓰이게 될지 기대를 모은다.

섬세한 연출력으로 과학적 재미와 감성적인 울림을 동시에 안기며 국내외 관객들을 사로잡은 필 로드와 크리스토퍼 밀러 감독에게 역시 이번 성과는 특별한 의미를 담는다. 그간 국내에서 개봉한 두 감독의 연출작 중 '프로젝트 헤일메리'가 가장 높은 오프닝 스코어를 달성한 작품으로 이름을 올리며 흥행성과 작품성을 모두 입증하게 됐다.

'프로젝트 헤일메리'는 기억 없이 우주 한복판에서 혼자 깨어난 그레이스(라이언 고슬링)가 종말의 위협을 맞이할 인류를 구할 마지막 미션을 수행하게 되는 여정을 그린 작품이다. 라이언 고슬링, 산드라 휠러가 출연했고 '22 점프 스트리트'의 필 로드·크리스토퍼 밀러 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유혜정, 전 남편 서용빈 언급 "딸 태어났을 때 아빠 얼굴, 너무 속상했다"

2.

"190cm 육박" 송일국 삼둥이, 아빠 키 뛰어넘은 인증샷..체격도 비슷

3.

장영란, '백수' 남편 한창 점괘에 울컥…"돈 벌어다 주고 싶은 의지 강해"

4.

송해나, 확고한 왁싱 취향…"털이 싹다 없었으면 좋겠다"

5.

'故안재환 사별' 정선희 "배우자 잃어도 요란히 반응 못해, 슬프지만 하루 살아가야"(집나간)

연예 많이본뉴스
1.

유혜정, 전 남편 서용빈 언급 "딸 태어났을 때 아빠 얼굴, 너무 속상했다"

2.

"190cm 육박" 송일국 삼둥이, 아빠 키 뛰어넘은 인증샷..체격도 비슷

3.

장영란, '백수' 남편 한창 점괘에 울컥…"돈 벌어다 주고 싶은 의지 강해"

4.

송해나, 확고한 왁싱 취향…"털이 싹다 없었으면 좋겠다"

5.

'故안재환 사별' 정선희 "배우자 잃어도 요란히 반응 못해, 슬프지만 하루 살아가야"(집나간)

스포츠 많이본뉴스
1.

"일본을 어떻게 이겨!" 중국도 화들짝 놀란 '탈아시아급' 전력, "女아시안컵 한일전→어른과 아이 싸움 같았다"

2.

손흥민 대격분! 고작 4억짜리가 '살인 태클'→쏘니 부상 우려, MLS 초긴장…흥행 수표+대스타 몸 상하면 안 되는데

3.

韓 축구 철렁! '피 철철' 발목 부상 위기, 손흥민 월드컵 못 나가야 끝날까...또 SON 덮친 무개념 태클, 미소천사 쏘니도 이례적 분노 폭발

4.

역대급 미친 인성! '국민 밉상' 스쿠발, 은메달 야무지게 챙겼다…美 대표팀 망친 장본인→"메달 주우러 멀리도 왔네"

5.

WBC 조기탈락 나비효과? "에이스 두 턴 쉰다" 돌다리도 두들길 수 있는 여유, 토종 트리오도 든든

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.