[SC리뷰] “한 번 휘저어보자” 영수·영자 반전 기류, 최종 선택 뒤집기 예고

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO' 30기가 최종 선택을 앞두고 대혼전에 빠졌다.
직접 마주한 자리에서도 온도 차는 분명했다. 순자가 "섭섭했다"고 털어놓자, 영수는 "더 적극적으로 했어야 했다"며 선을 그었다. 이어 "지금은 옥순에게 마음이 더 기울었다"고 못 박았다.
이후 '슈퍼 데이트권' 미션이 진행되며 판은 더 흔들렸다. 광수, 영숙, 옥순 등이 데이트권을 확보했고, 옥순은 영수에게 이를 사용했다. 이를 지켜본 순자는 "열 받아. 질투 난다"며 감정을 숨기지 못했다.
반면 예상 밖 흐름도 포착됐다. 숙소에 단둘이 남은 영수와 영자는 서로의 속마음을 털어놓으며 새로운 기류를 형성했다. 영수는 "영자가 나를 선택하지 않아 우울했다"고 고백했고, 영자는 "다시 하고 싶다"고 말하며 여지를 남겼다. 두 사람은 "한 번 휘저어보자"는 의미심장한 대화를 나누며 반전을 예고했다.
최종 선택을 하루 앞두고 삼각관계, 갈등, 새로운 변수까지 얽히며 30기 러브라인은 예측 불가 국면에 접어들었다. 한편 '나는 SOLO' 30기 최종 선택은 오는 25일 오후 10시 30분 방송에서 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com