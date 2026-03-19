웃음치료사였는데 10억 넘게 빌린 뒤 잠적..코미디언 출신 전 서울시의원

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 출신 전직 서울시의원이 지역 주민과 공무원 등을 상대로 금전을 빌린 뒤 잠적했다는 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다.
A씨는 지난해부터 서대문구 지역 주민과 구청 직원 등 지인들을 상대로 수차례에 걸쳐 금전을 빌린 뒤 이를 갚지 않고 잠적한 혐의를 받는다.
피해자들은 A씨가 개인적인 사정이나 급한 자금이 필요하다는 이유 등을 들어 돈을 빌린 뒤, 약속한 기한이 지나도록 변제를 하지 않았다고 주장하는 것으로 알려졌다.
일부 피해자들은 서로 비슷한 시기와 방식으로 돈을 빌려준 사실을 뒤늦게 확인하고 집단 대응을 준비 중인 것으로 알려졌다.
A씨는 사건 이후 연락이 두절된 상태로 전해졌으며, 경찰은 휴대전화 사용 내역과 금융 거래 기록 등을 토대로 A씨의 소재를 추적하고 있다.
또한 자금 흐름을 분석해 실제 편취 의도가 있었는지, 추가 피해자가 있는지도 함께 확인하고 있다.
A씨는 과거 방송인으로 활동하며 웃음치료사와 레크리에이션 지도사 자격을 보유한 것으로 알려졌다. 또 2014년부터 2018년까지 제9대 서울시의원을 지낸 이력이 있다.
경찰은 "현재 관련 진술과 자료를 토대로 사실관계를 확인 중"이라며 "구체적인 혐의 내용과 피해 규모는 수사 진행 상황에 따라 달라질 수 있다"고 밝혔다.
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