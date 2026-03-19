“7년 연애 끝 결혼”…‘미스트롯4 갈라쇼’ 이소나♥강상준, 꽁꽁 숨겨둔 러브스토리 공개

기사입력 2026-03-19 08:53


“7년 연애 끝 결혼”…‘미스트롯4 갈라쇼’ 이소나♥강상준, 꽁꽁 숨겨둔…

“7년 연애 끝 결혼”…‘미스트롯4 갈라쇼’ 이소나♥강상준, 꽁꽁 숨겨둔…

[스포츠조선 조민정 기자] '미스트롯4' 진 이소나가 남편 강상준과의 러브스토리를 공개한다.

TV CHOSUN '미스트롯4'가 최고 시청률 18.4%를 기록하며 막을 내린 가운데, 19일 첫 방송되는 '미스트롯4 갈라쇼'에서 TOP9의 비하인드가 공개된다. 이번 갈라쇼는 2주에 걸쳐 방송되며 시청자들의 뜨거운 관심을 이어갈 예정이다.

이날 방송에서는 眞 이소나의 남편이자 배우 강상준과의 러브스토리가 공개돼 눈길을 끈다. 앞서 이소나의 우승 순간, 객석에서 눈물을 흘리던 남편의 모습이 화제를 모았고, 이후 그의 정체가 배우 강상준으로 밝혀지며 관심이 집중됐다.

MC 김성주는 "남편과 7년 연애한 것으로 안다. 처음 만남은 어땠냐"고 질문했고, 이소나는 "국악 공연을 하던 시절, 남편이 남자 주인공으로 참여하면서 처음 만났다"고 밝혔다. 이어 예상 밖의 연애 스토리까지 공개하며 현장을 달아오르게 했다는 후문이다.

美 홍성윤의 '눈물 논란'도 이어진다. 홍성윤은 '공식 울보'라는 수식어를 부인하며 "헤어짐이 아쉬워서 울었을 뿐"이라고 해명했다. 그러나 MC의 요청에 다시 눈물을 보이며 웃음을 자아냈다.

이와 함께 길려원의 충격적인 공약, TOP9 멤버들의 숨겨진 개인기, 막내 윤윤서의 풋풋한 에피소드까지 다양한 볼거리가 공개된다.

한편 TV CHOSUN '미스트롯4 갈라쇼'는 19일 오후 10시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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