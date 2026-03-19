'군체' 겁에 질린 전지현X섬뜩한 구교환→점액질 범벅 좀비떼까지..연상호 감독 또 '대박' 예고
[스포츠조선 조지영 기자] 좀비 액션 영화 '군체'(연상호 감독, 와우포인트·스마일게이트 제작)가 런칭 스틸을 공개하며 5월 개봉을 향한 본격적인 예열에 나섰다.
5월 개봉 확정과 함께 콘셉트 타이포를 공개하며 뜨거운 반응을 얻고 있는 '군체'가 호기심을 자극하는 런칭 스틸을 전격 공개하며 한 꺼풀 더 베일을 벗었다.
공개된 런칭 스틸은 먼저 어디서도 본 적 없는 감염자들의 비주얼로 시선을 끈다. 피로 뒤범벅된 감염자들, 정체를 알 수 없는 점액질의 이미지는 보는 것만으로 낯선 공포감을 불러일으키며 '군체'에서 모습을 드러낼 새로운 종에 대한 궁금증을 증폭시킨다.
또한 빌딩에 갇혀 감염자들의 동태를 살피는 권세정(전지현), 어떠한 동요도 없이 결연한 표정의 서영철(구교환), 휠체어를 탄 누나 최현희(김신록)의 옆을 든든히 지키는 최현석(지창욱), 심각한 얼굴로 누군가와 통화를 하고 있는 공설희(신현빈)의 모습은 이들이 처한 상황이 심상치 않음을 짐작하게 한다.
전지현부터 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수까지 탄탄한 캐스팅을 자랑하는 '군체'는 앞서 30초 예고편과 콘셉트 타이포를 공개하며 주목을 받은 바 있다. 여기에 추가로 공개된 '군체' 런칭 스틸은 기존의 좀비와는 다른 새로운 종의 탄생을 예고하며, 그 정체에 대한 호기심을 자극한다.
특히 '군체'는 전 세계에 K-좀비 열풍을 일으킨 연상호 감독의 신작인 만큼 좀비 장르에서 독보적인 세계관을 구축해온 그가 또 한 번 장르의 진화를 선보일 것으로 기대를 모은다.
'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 작품이다. 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 5월 개봉 예정.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com
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