'임신 발표' 문지인, 유산 트라우마에 병원서 오열 "초음파 쳐다도 못 봐"

17일 문지인의 유튜브 채널에서는 '저희도 임신했어요. 문지인X김기리'라는 제목의 영상이 게재됐다.
SNS로 임신을 발표한 문지인은 유튜브를 통해 그 과정을 공개했다. 문지인은 1년 넘게 임신 준비를 한 끝에 임신을 하게 됐다며 "결혼하자마자 6개월도 안 돼서 감사하게 임신이 됐다. 근데 유산하고 이별하고 임신을 다시 준비하는 과정에 마음이 조급해지더라. 시간이 한 달, 두 달 지날수록 조급해져서 안 해본 게 없다. 인공수정, 시험관도 다 하면서 일도 내려놓고 좋아하던 축구도 내려놓고 임신 준비에 매진했는데 그 시간이 정체되어있는 느낌이었다. 근데 다 내려놓고 쉬고 있을 때 생명이가 찾아와줘서 다시 흘러가는 시간이 되었다"고 밝혔다.
하지만 문지인은 임신을 확인하고도 바로 병원에 가지 않았다. 문지인은 "원래 이쯤 되면 병원에 가야 되는데 이번엔 임테기 역전 현상이라고 두 줄이 엄청 진해지고 대조선보다 결과선이 더 진해질 때 가려고 한다. 왜냐면 그때 가야 아기집을 볼 수 있고 덜 불안할 거 같다"고 털어놨다.
문지인은 "예전 같았으면 병원에 바로 갔을 텐데 그때 너무 일찍 가서 한 주 한 주 기다리면서 너무 마음 고생을 많이 했다. 계류 유산이 예상될 정도로 크는 속도가 느렸다. 2주 뒤에 오라고 하는 게 2주가 20년 같았다. 그때 너무 힘들어서 난황, 아기집 확인할 수 있을 때 가려고 참고 있는데 지금 속도가 나쁘진 않다"고 밝혔다.
드디어 결과선이 진해져 병원에 간 문지인. 문지인은 아기집을 확인한 후에야 안심했다. 문지인은 "작년에 임신했을 때는 뭔가 계속 진행이 불안했던 게 있었다. 너무 불안하니까 한 주 한 주 가면서 크는 속도가 반 템포 느린 느낌을 받았다"며 "심장 소리를 못 듣고 계류유산을 했다. 근데 이번엔 갔는데 아기집도 보고 5주 2일이 됐다더라"라고 기뻐했다.
심장 소리를 들으러 가는 길은 남편 김기리와 함께 했다. 떨리는 마음으로 병원에 간 문지인은 심장 소리를 들으며 눈물을 쏟았다. 문지인은 "유산하고 지금까지 너무 힘들었나보다. 평소에 이렇게 울지 않는데 눈물이 계속 난다. 초음파 쳐다도 못 봤다"며 겨우 마음을 진정시켰다.