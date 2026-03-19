아이오아이, 주결경-강미나 제외 MV·재킷 촬영 완료…9인조 5월 컴백

기사입력 2026-03-19 10:05


아이오아이, 주결경-강미나 제외 MV·재킷 촬영 완료…9인조 5월 컴백

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이오아이(I.O.I)가 데뷔 10주년 기념 새 앨범 준비에 속도를 내고 있다.

아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 최근 재킷 및 뮤직비디오 촬영을 모두 마쳤다. 주결경과 강미나는 불참했다.

아이오아이는 다양한 콘셉트를 소화하며 촬영에 임했으며, 오랜 공백이 무색할 만큼 편안한 호흡을 보여줬다는 후문이다. 변함없는 팀워크는 물론 멤버 간 케미가 자연스럽게 이어지며 촬영 내내 화기애애한 분위기가 이어진 것으로 알려졌다.

활동 당시 매 앨범 다양한 콘셉트를 선보이며 독보적인 팀 컬러를 구축해 온 아이오아이가 데뷔 10주년을 맞아 어떤 새로운 비주얼과 콘셉트를 보여줄지 글로벌 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

아이오아이는 최근 '2026 아이오아이 콘서트 투어: 루프' 개최 소식을 알리며 화제를 모으고 있다. 5월 29일, 30일, 31일 잠실실내체육관에서 개최되는 서울 공연을 시작으로 방콕, 홍콩 등 아시아 주요 도시를 순회하며 오랜 시간 컴백을 기다려온 팬들의 갈증을 해소할 예정이다.

특히 이번 콘서트는 연결과 순환의 의미를 담은 'LOOP'라는 타이틀을 통해 끝난 듯 보였던 이야기가 다시 이어진다는 메시지를 전한다. 팬들과 함께 지난 시간을 돌아보고 새로운 추억을 쌓아나갈 아이오아이의 여정에 기대감이 더해진다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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