틱톡, 와일드 브레인 텔레토비와 라이브 콜라보 이벤트 개최…글로벌 IP 접목한 참여형 콘텐츠 확대 [고재완의 K-ShowBIZ]

기사입력 2026-03-19 10:10


틱톡, 와일드 브레인 텔레토비와 라이브 콜라보 이벤트 개최…글로벌 IP …

[고재완의 K-ShowBIZ] 틱톡(TikTok)이 글로벌 인기 캐릭터 '텔레토비'와 함께 틱톡 라이브 '기프트 마스터' 이벤트를 진행한다. 한국과 대만에서 진행되는 이번 이벤트는 IP를 활용하는 틱톡 라이브의 대표 이벤트로, 다양한 아이템과 참여 프로그램을 통해 크리에이터와 이용자가 함께 즐기는 라이브 콘텐츠를 확대하고, 커뮤니티의 활발한 소통을 독려하기 위해 기획됐다. 한국에서는 오는 19일부터 25일, 대만에서는 23일부터 31일까지 운영된다.

이번 협업에서는 봄 시즌을 맞아 벚꽃 콘셉트로 꾸며진 텔레토비 캐릭터들이 틱톡 라이브 콘텐츠 전반에 등장한다. 캠페인 기간 동안 좋아요 아이콘과 라이브 기프트 애니메이션 등 앱 내 다양한 요소가 텔레토비 캐릭터로 구현돼 라이브 방송과 시청 경험에 색다른 재미를 더한다. 틱톡은 이번 협업을 통해 플랫폼의 인터랙티브 기능과 전 세계적으로 사랑받는 글로벌 친숙한 캐릭터를 결합해 이용자들이 보다 다채롭게 라이브 콘텐츠를 즐길 수 있도록 한다는 계획이다.

이번 이벤트 프로그램 중에서는 '크리에이터 텔레토비 컬러 랭킹 대전'이 크리에이터들의 큰 관심을 받고 있다. 크리에이터들이 텔레토비 캐릭터 색상을 기반으로 한 퍼플, 그린, 옐로우, 레드, 네 개 그룹으로 나뉘어 경쟁하며, 앱 내 포인트를 기준으로 그룹 내 순위가 집계된다. 전체 랭킹 상위 5명의 크리에이터는 대형 옥외광고 노출 기회를 얻게 되며, '기프트 마스터 X 텔레토비' 콜라보레이션 뱃지를 수여받는다. 또한 각 랭킹 그룹 상위 5명의 크리에이터는 '2026 틱톡 라이브 기프트 마스터' 연말 결승전 참가 자격을 자동으로 획득한다.

이용자 참여를 확대하기 위해 일일 미션도 진행한다. 이용자가 일일 미션을 완료하면 크리에이터 콘텐츠를 즐기는 것과 동시에 텔레토비 굿즈 추첨 이벤트에도 응모할 수 있다.

'#기프트마스터 #텔레토비챌린지' 해시태그를 활용한 챌린지도 함께 열린다. 챌린지는 3월 19일부터 4월 1일까지 운영되며, 크리에이터와 이용자들은 두 해시태그를 사용해 텔레토비 기프트 하이라이트 영상 또는 텔레토비 공식 필터 영상을 게시해 참여할 수 있다. 우승자는 좋아요 수를 기준으로 선정된다.

틱톡은 앞으로도 라이브 콘텐츠와 캐릭터 IP가 결합된 이용자 경험을 통해 크리에이터와 이용자가 함께 만들어가는 라이브 커뮤니티 문화를 더 확장해 나갈 계획이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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