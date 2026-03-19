엔하이픈 희승 탈퇴 후폭풍, 국민연금이 멈췄다[SC이슈]

최종수정 2026-03-19 10:29

엔하이픈 희승 탈퇴 후폭풍, 국민연금이 멈췄다[SC이슈]

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엔하이픈 희승의 탈퇴에 국민연금이 멈췄다.

18일 김성주 국민연금공단 이사장은 자신의 개인계정에 "국민연금 국제연금지원센터가 마비된 사연"이라며 장문의 글을 게재했다.

그는 "지난주 갑자기 국민연금공단 국제연금지원센터로 해외 전화가 한꺼번에 걸려와 업무가 일시 마비되고 이메일이 2시간에 약 1500통이 몰리는 일이 벌어졌다"며 "사연을 들어보니 그룹 엔하이픈 멤버 탈퇴와 관련해 해외 팬들이 하이브의 대주주인 국민연금에 항의 전화를 하자는 글이 SNS에 퍼졌다더라"고 밝혔다.

엔하이픈 소속사 빌리프랩은 10일 희승의 탈퇴 및 솔로 전향을 선언했다. 이에 일부 팬들은 반발하며 '하이브로부터 사전에 연락을 받은 적이 있는지, 이 결정으로 손상된 시장의 가치를 알고 있는지 대주주인 국민 연금에 항의하라'는 내용의 글을 온라인상에 유포했다. 이와 함께 국제 연금 지원센터 상담번호 화면도 캡처해 올렸다.

김 이사장은 "국제지원센터는 한국에 와서 일하는 외국인 노동자와 해외에 나가 일하는 한국인들을 위한 연금지원업무를 담당하는 부서다"라며 "이번 사태로 인해 연금 상담을 위해 전화하는 분들이 큰 불편을 겪었다"고 전했다. 이어 "국민연금은 국민의 노후자금을 맡아 운용하는 장기 투자자"라며 "세계 80개가 넘는 나라의 수많은 기업에 투자하고 있지만 개별 기업의 경영이나 인사 문제에 관여하지는 않는다. 당연히 K팝 그룹의 결성과 멤버 구성에 대해서도 관여하지 않는다"고 강조했다.


엔하이픈 희승 탈퇴 후폭풍, 국민연금이 멈췄다[SC이슈]
엔하이픈. 멤버 제이크, 성훈, 니키, 희승, 정원, 선우, 제이(왼쪽부터). 사진 제공=빌리프랩
2001년 생인 희승은 2020년 11월 30일 엔하이픈으로 데뷔했다. 엔하이픈은 Mnet 아이돌 오디션 '아이랜드'를 통해 발탁된 정원 제이 제이크 성훈 선우 니키로 구성된 6인조 보이그룹으로, K팝 보이그룹 중 최단기간 도쿄돔에 입성하는 등 글로벌한 인기를 끌었다.

희승은 "6년이라는 시간은 말로 다 표현할 수 없을 만큼 벅차고 소중한 순간들로 가득한 시간이었다. 수없이 많은 감정을 함께 나눈 멤버들, 그리고 그 빈자리를 언제나 빼곡하게 채워주신 엔진(엔하이픈 공식 팬클럽) 여러분 덕분에 닿을 수 없을 것만 같던 꿈에 한걸음씩 다가설 수 있었다. 그 순간들을 절대 잊지 않고 계속해서 엔하이픈을 누구보다 응원하는 한 사람이고 싶다. 여태까지 큰 사랑 주셨던 것을 마음속에 새기고 달려가겠다"고 말했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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