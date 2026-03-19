'영철·옥순 배번호 달고 달린다'…'나는 SOLO' 러닝이벤트 '2026 나는 솔로런' 5월 9일 여의도 개최 [고재완의 K-ShowBIZ]

기사입력 2026-03-19 10:16


'영철·옥순 배번호 달고 달린다'…'나는 SOLO' 러닝이벤트 '2026…

[고재완의 K-ShowBIZ] 연애 리얼리티 '나는 SOLO(이하 '나는 솔로', ENA, SBS Plus 공동제작)' 세계관을 활용한 이색 러닝 이벤트 '2026 나는 솔로런'이 오는 5월 9일 서울 여의도에서 열린다.

'2026 나는 솔로런'은 러닝과 예능 콘텐츠를 결합한 참여형 마라톤 행사로, 참가자들이 달리기를 즐기며 '나는 솔로' 특유의 콘셉트를 현장에서 체험할 수 있도록 기획됐다.

대회는 5월 9일 오전 7시30분 서울 여의도 문화의마당에서 출발해 서강대교 인근을 반환하는 10km 코스로 진행된다. 총 모집 인원은 9,000명이며 참가비는 7만원이다. 참가 신청은 3월 19일부터 '2026 나는 솔로런' 공식 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 이번 행사는 ENA, SBS Plus, 촌장엔터테인먼트가 주최하고 런코리아가 주관한다.

참가자 전원에게는 휠라(FILA) 기능성 티셔츠를 비롯해 '나는 솔로' 우산, 타투 스티커, 자기소개 카드 등 프로그램 콘셉트를 반영한 다양한 기념품이 제공될 예정이다.

특히 '나는 솔로' 캐릭터 이름이 적힌 배번호를 달고 레이스에 참여할 수 있다는 점이 대표적인 특징. 여성 참가자는 영숙·정숙·순자·영자·옥순·현숙 중 하나를, 남성 참가자는 영수·영호·영식·영철·광수·상철 중 하나를 선택해 자신만의 '나는 솔로 캐릭터 배번호'를 받게 된다.

대회 당일 여의도에는 수천 명의 '영철', '옥순', '광수' 등이 한자리에 모여 달리는 색다른 풍경이 펼쳐질 것으로 기대된다. 참가자들은 각자의 캐릭터 이름이 적힌 배번호를 달고 레이스를 완주하며 프로그램 세계관을 현실에서 체험할 수 있다.

또한 '나는 솔로' 역대 출연진들도 참여할 예정이라 기대를 모은다. 일부 출연진은 참가자들과 함께 레이스를 달리며 팬들과 직접 소통하는 시간도 가진다.

이번 행사는 러닝뿐 아니라 '나는 솔로' 세계관을 체험할 수 있는 풍성한 프로그램을 통한 축제 형태로 진행된다.


현장에서는 '나는 솔로' 화제의 출연진들과의 소통 시간은 물론, OST 가수 초청 공연, 프로그램의 하이라이트인 '자기소개' 장면을 재현한 '자기소개 타임' 등이 마련돼 참가자들에게 특별한 경험을 선사한다.

이 밖에도 행사장 곳곳에서 '나는 솔로 이름 AI 매칭', '최종선택 ZONE(메달 매칭 이벤트)', '반쪽을 찾아라!(배번호 매칭 이벤트)', '나는 솔로 족자 포토존' 등 참여형 프로그램이 운영된다.

주최 측은 "러닝을 통해 건강한 에너지를 나누는 동시에 '나는 솔로' 세계관을 현장에서 즐길 수 있도록 기획한 행사"라며 "달리기를 즐기는 러너 뿐만 아니라 연인, 가족, 친구들과 함께 즐길 수 있는 특별한 이벤트가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 더불어 대회 운영 측은 참가자 안전을 위해 의료 부스와 레이스 패트롤을 운영하고 안전 관리 인력을 배치할 예정이다.

한편 '2026 나는 솔로런' 참가 신청 및 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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