박신양 "치의학 전공하는 딸, 화가 된 아빠 이해하지 못했다"

기사입력 2026-03-19 11:43


박신양 "치의학 전공하는 딸, 화가 된 아빠 이해하지 못했다"

[스포츠조선 이지현 기자] 배우에서 화가로 변신한 박신양이 딸에 대한 각별한 애정을 드러냈다.

오늘(19일) 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 13년 간 캔버스와 카메라를 넘나들며 배우 겸 화가로 활동 중인 박신양이 출연한다.

이날 방송에서 박신양은 긴 시간 동안 자신을 꾸준히 괴롭혀 온 '그림 대작 음모론'에 대한 심경을 고백한다. 박신양은 처음으로 자신의 그림을 공개했을 때, "이 그림 진짜 박신양이 그린 거 아니지?"라며 의심하던 수많은 시선에 너무 화가 났었다며, 그동안 숨겨왔던 심경을 토로하는데. 대작 의혹에서 벗어나기 위해 박신양이 고심 끝에 선택한 방법은 본 방송을 통해 공개될 예정이다. 이어 "13년간 200여 점의 작품을 완성했다"라고 밝힌 박신양은 그림을 그리던 도중, 작업실 한복판에서 기절해 구급차에 올랐던 아찔한 상황을 고백하기도 해 옥탑방 MC들로부터 "천상 아티스트"라는 반응을 얻었다는 후문.


박신양 "치의학 전공하는 딸, 화가 된 아빠 이해하지 못했다"
한편, 그림을 시작한 이후 누구에게도 이해받지 못한 삶을 살았다고 밝힌 박신양은 "딸도 그림 그리는 날 한동안 이해하지 못했다"라고 털어놓았는데. 몸을 혹사하며 그림에 매진했던 자신을 딱하게 여겼다는 딸이 자신의 그림을 보고 남긴 감상평을 공개해 옥탑방 내 웃음을 자아내기도. 아빠 박신양의 그림을 본 딸의 한 마디는 무엇일지.

뒤이어 박신양은 심리학을 공부하다 치의학으로 전과해 공부 중인 딸을 향해 각별한 애정을 드러내 눈길을 끈다. "평소 딸에게 친구 같은 아빠가 되고 싶다"는 박신양은 딸을 위해 쓴 편지를 옥탑방에서 최초로 공개해 현장을 따뜻하게 물들였는데. 옥탑방을 통해 처음으로 공개되는 딸을 향한 아빠 박신양의 편지는 오늘(19일) 저녁 8시 30분 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

박신양은 2002년 고 백종근 전 회장의 손주이자 백순석 대표의 조카인 백혜진 씨와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"190cm 육박" 송일국 삼둥이, 아빠 키 뛰어넘은 인증샷..체격도 비슷

2.

클라라, 얼굴 또 달라졌나? "중국배우 같아"[SCin스타]

3.

'故안재환 사별' 정선희 "배우자 잃어도 요란히 반응 못해, 슬프지만 하루 살아가야"(집나간)

4.

이혜정, 절연한 子와 1년 만에 화해.."싹싹 빌 때까지 기다려"(빅마마)

5.

'문원♥' 신지, "사실 결혼식 안 했으면 좋겠다"…솔직한 심경 고백

연예 많이본뉴스
1.

"190cm 육박" 송일국 삼둥이, 아빠 키 뛰어넘은 인증샷..체격도 비슷

2.

클라라, 얼굴 또 달라졌나? "중국배우 같아"[SCin스타]

3.

'故안재환 사별' 정선희 "배우자 잃어도 요란히 반응 못해, 슬프지만 하루 살아가야"(집나간)

4.

이혜정, 절연한 子와 1년 만에 화해.."싹싹 빌 때까지 기다려"(빅마마)

5.

'문원♥' 신지, "사실 결혼식 안 했으면 좋겠다"…솔직한 심경 고백

스포츠 많이본뉴스
1.

美 국가 나오는데 대표팀 '입꾹닫' 미국팬들 대충격…"수치스럽다" 실력+애국심 결여 지적

2.

"일본을 어떻게 이겨!" 중국도 화들짝 놀란 '탈아시아급' 전력, "女아시안컵 한일전→어른과 아이 싸움 같았다"

3.

韓 축구 철렁! '피 철철' 발목 부상 위기, 손흥민 월드컵 못 나가야 끝날까...또 SON 덮친 무개념 태클, 미소천사 쏘니도 이례적 분노 폭발

4.

WBC 조기탈락 나비효과? "에이스 두 턴 쉰다" 돌다리도 두들길 수 있는 여유, 토종 트리오도 든든

5.

손흥민 대격분! 고작 4억짜리가 '살인 태클'→쏘니 부상 우려, MLS 초긴장…흥행 수표+대스타 몸 상하면 안 되는데

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.