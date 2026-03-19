배나라, ♥한재아와 열애 인정 후 첫 출연..아지트에 세운 '제2의 집' 공개 ('나혼산')
[스포츠조선 정유나 기자] '나 혼자 산다'에서 배우 배나라가 캠핑 4년 차 '캠핑 고수'의 면모를 선보인다. 자신만의 비밀 아지트에 세운 '제2의 집'도 공개될 예정이어서 기대를 모은다.
오는 20일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 문기영 정지운)에서는 배우 배나라가 '캠핑 고수'의 면모를 자랑한다.
'무지개 말 달리자' 특집을 통해 16년 차 자취 베테랑의 일상을 공개하며 '루틴의 정석'을 보여줬던 배나라가 이번에는 솔로 캠핑에 나선다. 캠핑 4년 차라는 그는 바다가 펼쳐진 비밀 아지트에 세운 텐트 안에서 아침을 맞이한다. 배나라는 솔로 캠핑의 매력에 대해 "자신의 장비로 또 하나의 집을 세팅하는 재미"라며 없는 게 없는 '제2의 집'을 소개한다.
배나라는 원룸에서도 깔끔한 정리 정돈을 보여줬는데, 텐트 안 역시 침실과 요리 공간, 수납공간까지 최적의 동선으로 세팅된 모습이 눈길을 끈다. 난로 위에는 쾌적한 난방을 위한 서큘레이터와 목 관리를 위한 따뜻한 주전자, 그리고 일산화탄소 경보기까지 전문 캠핑 장비들이 갖춰진 모습이 감탄을 자아낸다.
또한 배나라는 "캠핑 가면 고기 구워 먹고 라면 끓여 먹는 게 기본이잖아요."라며 "캠핑 고수들은 고기 잘 안 구워 먹어요."라고 자부심을 드러낸다. 특히 캠핑을 하면 꼭 해 먹는 최애 캠핑 요리도 공개한다고 해, 과연 어떤 메뉴일지 관심이 쏠린다.
'캠핑 고수' 배나라의 캠핑 현장은 오는 20일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
한편 배나라는 지난 1월, 배우 한재아와 열애 사실을 인정한 바 있다.
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