[SC현장]'국뽕' 시대, 10년 '오리지널'의 귀환…'어서와', 김준현·딘딘 다시 뭉쳤다(종합)

기사입력 2026-03-19 15:03


[SC현장]'국뽕' 시대, 10년 '오리지널'의 귀환…'어서와', 김준현…
딘딘, 전민경 PD, 김준현(왼쪽부터). 사진 제공=MBC에브리원

[스포츠조선 정빛 기자] '국뽕' 예능 홍수 속, 10년을 버틴 '오리지널'이 돌아왔다. 김준현과 딘딘이 다시 뭉친 '어서와 한국은 처음이지?'가 판을 바꿨다.

19일 MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지?' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이날 행사에는 김준현, 딘딘, 전민경 PD가 참석했다.

돌아온 '어서와 한국은 처음이지?'는 기존 호스트가 외국인을 초대하던 틀에서 벗어나, '한국에 친구가 없어도 누구나 여행자가 될 수 있는' 포맷으로 변화를 꾀했다.

전민경 PD는 이번 시즌 변화에 대해 "'어서와'가 벌써 10년 차다. 20대와 30대의 사랑이 다르듯, 10년이 되면 변화가 필요하다고 생각했다"며 "6개월 동안 프로그램의 본질이 무엇인지 제작진끼리 깊이 고민했다"고 밝혔다.

이어 "기존에는 초대받은 외국인이 여행하는 콘셉트였지만, 이제는 '초대'라는 전제가 없어도 된다고 판단했다"며 "프로그램을 알고 직접 출연 의사를 밝힌 분들도 많았고, 이들이 새로운 시선으로 한국을 보여줄 수 있다는 확신이 있었다"고 설명했다.

또 "약 300팀과 화상 미팅을 진행하며 진정성을 가장 중요하게 봤다"며 "각국의 특성을 잘 설명해줄 수 있는 인물들을 선별했다"고 덧붙였다.


[SC현장]'국뽕' 시대, 10년 '오리지널'의 귀환…'어서와', 김준현…
김준현. 사진 제공=MBC에브리원
이번 시즌에서는 프로그램의 상징과도 같은 김준현과 원년 멤버 딘딘이 다시 MC로호흡을 맞춘다. 김준현은 "10년 가까이 함께한 만큼 정을 떼기 어려운 프로그램"이라며 "다른 사람이 이 자리에 앉아 있는 상상조차 못 하겠다. 다시 함께하게 돼 기쁘다"고 말했다.

이어 "다양한 외국인들의 반응을 보는 재미가 큰데, 이번 리뉴얼로 새로운 프로그램을 하는 기분이라 설렌다"고 기대감을 드러냈다.


[SC현장]'국뽕' 시대, 10년 '오리지널'의 귀환…'어서와', 김준현…
딘딘. 사진 제공=MBC에브리원

딘딘은 5년 만의 복귀 소감을 전했다. "2021년 떠난 뒤 반갑기도 하고 아쉬운 마음으로 지켜봤다"는 딘딘은 "당시에는 한곳에 오래 머무는 것에 대한 고민이 있어 떠났었다"고 밝혔다.

이어 "스튜디오에 들어오자마자 '내 집 같다'는 느낌이 들었다"며 "김준현 형과 함께 다시 황금기를 만들어보고 싶다"고 바랐다.

두 사람의 '케미'도 여전했다. 김준현은 "오랜만인데도 지난주에 녹화한 것처럼 편안했다"며 "파일럿 시절을 함께한 전우애 같은 마음이 있다"고 했고, 딘딘 역시 "이 프로그램은 편안함이 중요한데, 5년이 지나도 자연스럽게 이어지더라"고 거들었다.

전 PD는 두 사람을 섭외한 이유에 대해 "포맷과 스튜디오가 바뀌어도 '어서와'라는 정체성을 느낄 수 있는 인물들이 필요했다"며 "김준현은 프로그램을 가장 잘 이해하는 MC이고, 딘딘은 솔직하고 유쾌한 리액션이 강점"이라고 답했다.


[SC현장]'국뽕' 시대, 10년 '오리지널'의 귀환…'어서와', 김준현…
딘딘(왼쪽), 김준현(. 사진 제공=MBC에브리원
새 시즌의 강점으로 변화된 포맷을 꼽기도 했다. 딘딘은 "이전에는 초대 형식이라 한계가 있었지만, 이제는 누구든 올 수 있어 더 다양한 이야기가 나올 것 같다"고 강조했다.

초대하고 싶은 인물에 대한 질문도 이어졌다. 김준현은 세계적인 셰프 고든 램지를 꼽으며 "한국 노포나 시장 음식을 먹는 모습을 보고 싶다. 어떤 반응을 보일지 궁금하다"고 했다.

딘딘은 영화 '아바타' 시리즈 배우 잭 챔피언을 언급하며 "인터뷰 당시 카메라가 꺼진 뒤에도 한국에 오고 싶다고 할 만큼 관심이 컸다. 실제로 SNS로도 연락을 주고받고 있다"고 밝혔다. 이어 "한국에 대한 궁금증이 큰 사람이 오면 더 재미있을 것"이라고 덧붙였다.

전 PD는 팝스타 카디 비를 언급하며 "참치와 고추장, 김을 함께 먹는 모습을 보고 흥미로웠다. 예상치 못한 여행이 될 것"이라고 바랐다.

그러자 딘딘은 "내한 가수들이 공연만 하고 돌아가는 것이 아쉽다"며 "입국부터 다양한 코스를 경험하는 프로그램이 되길 바란다"고 소망했다.


[SC현장]'국뽕' 시대, 10년 '오리지널'의 귀환…'어서와', 김준현…
딘딘(왼쪽), 김준현(. 사진 제공=MBC에브리원
끝으로 김준현은 "제작진이 6개월 동안 많은 섭외를 준비했다. 많은 분들이 한국에서 즐거운 추억을 만들었으면 좋겠다"며 "K컬처가 커져서, 너무 오고 싶은 나라가 됐다. 웰컴 투 코리아다. 많은 분이 오셔서 함께 했으면 한다"고 했고, 딘딘은 "처음 섭외를 받았을 때는 고민도 있었지만, 촬영 15분 만에 '하길 잘했다'는 생각이 들었다"며 "첫 방송을 보면 여러분이 기억하던 '어서와'의 매력을 느낄 수 있을 것"이라고 자신감을 드러냈다.

전 PD는 "소위 말하는 '국뽕' 프로그램이 많지만, 오리지널이 어떤지 지켜보시면 재밌을 것 같다"라며 "10년 동안 쌓아온 추억이 있는 프로그램인 만큼, 진심을 담아 준비했다. 첫 방송을 통해 그 감정을 다시 느껴주시길 바란다"고 덧붙였다.

'어서와 한국은 처음이지?'는 19일 오후 8시 30분 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, '강도 침입' 자택 최초 공개…셀프로 완성한 美친 인테리어

2.

'70세' 김영란 "술 먹고 새벽에 응급실 실려갔다"…충격 과거 고백

3.

홍상수, 子유모차 밀고 김민희와 커플룩…'주변 의식無' 공원 산책 또 포착

4.

박신양 "치의학 전공하는 딸, 화가 된 아빠 이해하지 못했다"

5.

"서장훈, 말년에 배우자 온다"…최초 공개된 사주 풀이에 '너털 웃음'

연예 많이본뉴스
1.

나나, '강도 침입' 자택 최초 공개…셀프로 완성한 美친 인테리어

2.

'70세' 김영란 "술 먹고 새벽에 응급실 실려갔다"…충격 과거 고백

3.

홍상수, 子유모차 밀고 김민희와 커플룩…'주변 의식無' 공원 산책 또 포착

4.

박신양 "치의학 전공하는 딸, 화가 된 아빠 이해하지 못했다"

5.

"서장훈, 말년에 배우자 온다"…최초 공개된 사주 풀이에 '너털 웃음'

스포츠 많이본뉴스
1.

'역시 대한민국 캡틴 SON' 손흥민은 다 계획이 있구나...월드컵 때문에 미국행, 멕시코 국대+고지대 동시 경험 가능

2.

천하의 오타니가 타자를 포기하다니! 첫 등판 땀 닦아내며 161㎞ 4K 무실점, LAD 5인 로테이션 확정

3.

롯데 타선 핵심, 외국인 타자 레이예스...2G 연속 선발 제외 왜? [부산 현장]

4.

"우리 선발진이 약해보여요?" 천하의 김광현이 5선발 '경쟁'이라니…작년 3위 → 올해는? 사령탑의 한껏 커진 꿈 [인천포커스]

5.

'한때 韓 최고의 골잡이' 황의조의 포효 '메인장식', '전광석화 침투→등딱→오른발 슛' 전매특허 플레이로 4호골 쾅

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.