솔비, 톱스타와 열애 고백 "나보다 돈 잘 벌어, 잘 산다" ('비보티비')

기사입력 2026-03-19 16:23


솔비, 톱스타와 열애 고백 "나보다 돈 잘 벌어, 잘 산다" ('비보티비…

[스포츠조선 이우주 기자] '비보' 솔비가 톱스타와의 열애담을 작품으로 녹여냈다고 밝혔다.

18일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '3만 원에 두쫀쿠 10개 만들어오라는 직속 상사 등장!? 이거 완전 빌마읽 아니냐? 분노 MAZ 신종 빌런 모음. ZIP'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 작가 지망생이라는 사연자는 김숙과 송은이에게 숏폼 드라마에 대한 고민을 털어놨다. 이에 송은이는 "솔비가 드라마를 썼다더라"라며 숏폼 드라마 작가가 된 솔비에게 전화연결을 했다.

'전남친은 톱스타'를 집필하며 시나리오 작가로 변신한 솔비는 "드라마 작가하는 건 아니고 숏드라마 하나를 썼는데 그게 제작이 됐다. 그렇게 능력이 있어서 한 건 아니"라고 겸손하게 밝혔다.

숏드라마를 쓰게 된 계기에 대해 솔비는 "미술하다가 슬럼프 같은 게 왔다. 생각이 복잡해서 글을 써보기 시작한 건데 항상 드라마를 써보고 싶다는 생각은 했다"며 "한국콘텐츠진흥원에 작품을 내봤는데 통과가 됐다. 운이 좋았던 것"이라 밝혔다.


솔비, 톱스타와 열애 고백 "나보다 돈 잘 벌어, 잘 산다" ('비보티비…
솔비는 "이 작품을 쓰게 된 이유가 어느날 꿈을 꿨는데 전남친이 꿈에 나온 거다. 일어났는데 너무 멍한 거다. '이게 도대체 뭐지?' 싶었다. 그 꿈에서 계속 디벨롭을 하면서 상상해서 쓴 것"이라며 "꿈과 이어져서 꿈에서 뭔가 나의 희망하는 바를 이루고 그랬으면 좋겠다 이런 내용이다. 꿈에서 연애하고 이런 얘기"라고 설명했다.

이를 들은 송은이는 "그게 완전히 꿈의 내용이냐. 아니면 네가 진짜 톱스타를 만난 적이 있는 거냐. 두 개 다지?"라고 예리하게 물었고 솔비는 "자전적인 (이야기)"이라고 에둘러 인정했다. 하지만 솔비는 "그건 모티브일 뿐이지 내용하고는 전혀 관련이 없다"고 강조했다.

김숙은 "그 분께 저작권료라도 줘야 되는 거 아니냐"고 물었지만 솔비는 "그분 저보다 잘 벌고 있어서 잘 산다"고 밝혀 웃음을 안겼다.


다음 작품도 집필 중이라는 솔비는 "다음 거는 제가 쓰고 있는 게 있긴 한데 언제 제작이 들어갈지는 모르겠다. 그냥 계속 쓰고 있다"며 "19금으로 쓰고 있다. 한 28금? 그냥 제 욕망을 글로 풀어내는 것"이라고 밝혀 관심을 모았다.

wjlee@sportschosun.com

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