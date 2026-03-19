성시경, 한 달 '극한 다이어트'하더니 반쪽 됐다.."달라진 모습 보여주고파"

매거진 '에스콰이어'는 19일 공식 채널을 통해 "무려 6년 만에 화보 촬영으로 카메라 앞에 선 성시경을 만났습니다. '더 시즌즈' MC부터 팬미팅, 콘서트, 그리고 일본 활동까지 가장 바쁜 한 해를 예고한 그는 앞으로의 시간에도 달라진 모습을 보여주고 싶다고 말합니다. 예전이라면 하지 않았을 것들을 선택하는 지금, 새로운 시작점이 될 성시경의 화보와 진솔한 인터뷰는 에스콰이어 4월호 및 공식 홈페이지에서 만나보실 수 있습니다"라는 글과 함께 화보를 공개했다.
화보 속 성시경은 한층 날렵해진 외모로 눈길을 끌었다. 최근 화장품 브랜드 모델로 발탁된 것을 계기로 다이어트에 돌입한 그는 눈에 띄게 달라진 모습으로 팬들의 감탄을 자아냈다.
앞서 성시경은 유튜브 채널을 통해 화장품 모델로 발탁된 사실을 밝히며 "살을 폭풍 빼고 있다. 많이 뺐다. 뚱뚱한 아저씨가 화장품 모델을 할 수 없지 않냐"고 말했다.
그는 "결정을 했으니까 민폐를 끼치면 안 된다. 콘서트를 위해서 술, 담배는 끊지만 살을 뺀 적은 없다. 사람들은 노래를 들으러 오니까. 그런데 화장품은 노래를 듣는 게 아니니까 어떻게든 빼야겠더라. 한 달을 거의 계란, 고구마만 먹었다"며 다이어트 비결을 공유했다.
한편 성시경은 오는 27일 첫 방송되는 KBS 2TV 심야 음악 프로그램 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' MC를 맡았다. 또한 5월 2~3일과 5일, 서울 서대문구 연세대학교 노천극장에서 봄 시즌 콘서트 '축가'를 개최할 예정이다.