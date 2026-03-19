김희철 "어릴땐 진짜 X가지 없었다…멤버 뿐만 아니라 中팬들과도 골목에서 싸운 적 있어"(공부왕찐천재)

|
[스포츠조선 고재완 기자] 슈퍼주니어 신동과 김희철이 20년차 아이돌다운 입담으로 웃음을 안겼다.
이날 가장 눈길을 끈 건 김희철의 과거 고백이었다. 김희철은 "연예인 초심 찾아야 된다 이 얘기하잖아요. 근데 저는 초심 찾으면 안 된다고 얘기하는 게 연습생 때 너무 싸가지가 없었고"라며 "옛날엔 정말 심하게 그냥 대놓고 앞에서 '신동, 자 번호 지울게요'라고 했어요. 그냥 바로 지워요. 그리고 바로 존대해요. '왜 그러세요? 저한테? 저는 신동이라는 사람 잘 모르는데요'"라고 말해 모두를 폭소케 했다.
|
|
또 김희철은 "답장 늦거나 그럼 바로바로 지워요"라며 "어릴 때는 '오빠 우리 헤어져' 그러면 바로 헤어져. 저 바로 헤어져요. 그때는 그랬어요"라며 "근데 지금은 누가 절 좀 좋아해줬으면 좋겠어. 제발요. 제발 저 좀 좋아해 주세요"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.
홍진경이 "사람을 한번 용서해줄 수 있잖아. 너는 실수 안 해? 너도 실수할 수 있잖아"라고 말하자 "그럼 저는 '너도 나 잘라'라고 말해요"라며 "그래서 실수를 진짜 안 했던 것 같아. 저 멤버들 앞에서 트림한 적도 없어요"라고 말했다.
김희철은 또 슈퍼주니어 멤버들 사이의 관계에 대해 "저희는 진짜 많이 싸웠어요. 근데 안 보진 않아요. 싸우면 풀죠. 저희는 막 날아다니면서 싸웠어요"라고 털어놔 눈길을 끌었다.
특히 두 사람은 숙소 생활과 연습생 시절 단체 기합 일화도 공개했다. 김희철은 신동의 실수로 단체 기합을 받게 됐던 일을 떠올리며 "내 생일이었는데 그렇게 되니 눈물까지 나더라"고 말했고, 이후 멤버들이 케이크를 들고 숙소로 왔다고 회상했다. 또 당시 숙소 생활에 대해 신동은 "11명인가가 같이 살았어요"라고 했고,김희철은 "교도소가 더 나을 수도 있어요"라고 표현해 웃음을 안겼다.
|
|
해외 활동 비화도 흥미로웠다. 신동은 "우리가 처음부터 타깃이 중국이었어"라며 슈퍼주니어-M 활동을 언급했고, "현지 가서 살면서 활동됐다"고 설명했다. 또 중국 팬들과의 관계에 대해서 김희철은 "난 중국에서 팬들과도 대놓고 싸웠다. 예전에 팬들이 차를 타고 따라오면 차에서 내린 다음 따라오는 차 문 두들기면서 '내리라고, 이게 뭐 하는 짓이야. 왜 따라오냐'고 그랬다. 그때는 너무 어렸다"며 "요즘도 가끔 팬들이 오면 '오빠를 좋아한 지 20년이 됐다'고 한다"고 전했다.
마지막으로 신동은 슈퍼주니어의 미래에 대해서도 밝혔다. 그는 "4월까지는 20주년 공연 있고 그 다음에는 이제 저희 멤버들이 솔로도 많고 유닛도 많아요. 그래서 그 활동 그냥 쭉 이어가고 저희는 그냥 지금 해왔던 대로 꾸준히 그냥 활동하기로 했어요"라고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com