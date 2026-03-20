현대화, 교통사고 하반신 마비로 이혼 "척추뼈 6개 골절"[SC리뷰]

기사입력 2026-03-20 07:30


현대화, 교통사고 하반신 마비로 이혼 "척추뼈 6개 골절"[SC리뷰]

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 현대화가 안타까운 건강상태를 고백했다.

19일 방송된 MBN '특종세상'에는 현대화가 출연했다. 현대화는 4년전 교통사고로 하반신 마비 판정으로 받았다. 당시 차량이 가드레일을 넘어 5m 절벽 아래로 추락했고, 현대화는 척추뼈 6개 골절로 11시간에 걸친 대수술을 받았으나 끝내 하반신이 마비됐다. 데뷔 한달만에 닥친 불의의 사고 이후 그는 집안에서도 지팡이와 휠체어에 의지해 생활하고 있었다.

현대화는 "무릎 밑으로는 피부 감각이 거의 없다. 허리부터 다리 뒤쪽까지 감각이 있는 부분도 있고 없는 부분도 있어 혼란스럽다"고 고백했다.


현대화, 교통사고 하반신 마비로 이혼 "척추뼈 6개 골절"[SC리뷰]
이어 "갑자기 큰 덩치가 튀어나와 놀라서 핸들을 꺾었다. 그 뒤로는 기억이 안난다. 이 상황을 받아들이는 게 제일 힘들었다"고 털어놨다.

결국 현대화는 사고 후 두 딸을 외국으로 보냈고, 아내와도 별거 후 이혼했다. 현재 전처와 두 딸은 외국에서 살고 있다. 현대화는 아이들과 영상통화를 하며 애정을 드러내기도 했다.

그럼에도 마이크는 놓지 못했다. 다시 발성을 배우며 가수의 꿈을 이어가고자 노력했다. 현대화는 "다리는 멈췄지만 목소리는 멈추지 않았다"고 말했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이지혜 남편' 문재완, 위고비 3주만에 효과 대박 "계속 먹는데 4kg 빠져"

2.

김미화, '43세 발달장애 子' 걱정에 눈물 "누가 자식을 먼저 보내고 싶겠나" ('특종세상')

3.

'생활고' 김숙, 결국 출연료 턱없이 적은 '무한걸스' 출연 "송은이가 100만원씩 보태줘"

4.

'박수홍♥' 김다예, 독기 품은 '33kg 감량' 비법 "위고비 없이 뼈말라 가능"

5.

공항서 '강강술래'라니..하츠투하츠, 과잉 경호 논란 "대통령도 이렇게 안 해" [SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'이지혜 남편' 문재완, 위고비 3주만에 효과 대박 "계속 먹는데 4kg 빠져"

2.

김미화, '43세 발달장애 子' 걱정에 눈물 "누가 자식을 먼저 보내고 싶겠나" ('특종세상')

3.

'생활고' 김숙, 결국 출연료 턱없이 적은 '무한걸스' 출연 "송은이가 100만원씩 보태줘"

4.

'박수홍♥' 김다예, 독기 품은 '33kg 감량' 비법 "위고비 없이 뼈말라 가능"

5.

공항서 '강강술래'라니..하츠투하츠, 과잉 경호 논란 "대통령도 이렇게 안 해" [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'고의 태클에 격분한 손흥민, 가해 선수와 바로 충돌' 英 '더 선'까지 자세히 주목했다..'스마일 맨'의 발목이 위험하다

2.

마이애미까지 갔는데 WBC 등판 '0'…"솔직히 화가 났다" 11승 좌완의 서러움 폭발 [인터뷰]

3.

'깜짝 고백' 한국에 느낀 벽…"영어 못하는 라틴 선수처럼" 그런데도 가장 밝았다니

4.

'번번이 늦더니만…' 개막이 가까웠나, 홈런 타이밍 완벽 부활, 요미우리 출신 상대 120m 첫 당겨친 홈런

5.

설마 '이강인 데리고 맨유' 갈까...엔리케 감독, 영입 명단 최상단 확인 'UCL 우승 변수'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.