왜 방탄소년단, 그리고 광화문인가…넷플릭스가 답했다[SC현장]

20일 오전 서울 씨네큐브 광화문에서 넷플릭스 'BTS 컴백 라이브 : 아리랑' 사전 미디어 브리핑이 진행됐다. 이날 현장에는 브랜든 리그 넷플릭스 논픽션 시리즈 및 스포츠 부문 VP, 개럿 잉글리쉬 총괄 프로듀서, 유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표, 김현정 빅히트 뮤직 VP가 참석했다.
(L to R) Joe Cho, Brandon Riegg, Nicole Kim, Brandon Yu, Garrett English at BTS The Comeback Live | Arirang at Gwanghwamun Square on March 21st in Seoul, Korea. Cr. Ji Sang Chung/Netflix ⓒ 2026
방탄소년단은 20일 새 앨범 '아리랑'을 발매하고 21일 오후 8시 광화문 광장에서 'BTS 컴백 라이브 : 아리랑'을 연다. 이번 공연은 넷플릭스를 통해 전세계 190개국에 생중계 된다.
넷플릭스가 아티스트의 단독 공연을 생중계 하는 것은 이번이 처음이다. 또 한국에서 전세계로 송출되는 첫 라이브 이벤트라는 의미도 있다. 브랜든 리그는 "넷플릭스는 전 세계를 즐겁게 하는 것들에 집중해왔다. '오징어게임' '케이팝 데몬 헌터스' 등 많은 콘텐츠를 전할 수 있었고 방탄소년단의 공연으로 전세계를 연결하고 공유하는 강력한 경험을 전달할 수 있어 자랑스럽다. 광화문이라는 역사적인 공간에서 함께할 수 있어 더욱 행운이다. K컬처와 방탄소년단을 즐길 수 있는 멋진 기회라 생각한다. 라이브 이벤트마다 과제가 있는데, 이번 공연은 서울 한복판 도심에서 대규모로 이뤄진다. 현장 팬과 전세계 시청자를 만족시키는 것이 도전 과제다. 그동안 쌓아온 전문성을 통해 문제없이 진행될 거라 확신한다"고 말했다.
이어 "한국에서 라이브 이벤트를 하자고 했을 때 방탄소년단 이상의 훌륭한 선택지는 없다고 생각했다. 큰 규모의 팝 컬처 이벤트를 언제든 넷플릭스에서 볼 수 있다는 경험을 제공하고 싶다. 하이브와 방탄소년단, 넷플릭스가 협업하면 무엇이 가능한지 보여 드리고 싶다. 이 순간은 단한번도 볼 수 없는 수준이 될 거라 생각한다"고 자신했다.
Garrett English at BTS The Comeback Live | Arirang at Gwanghwamun Square on March 21st in Seoul, Korea. Cr. Ji Sang Chung/Netflix ⓒ 2026
광화문에서 컴백 라이브를 진행하는 것 또한 방탄소년단이 처음이다. 유동주 대표는 "이번 공연을 준비하며 '왜 광화문인가'라는 질문을 가장 많이 받았다. 방탄소년단스러운 것, 방탄소년단만이 할 수 있는 것이 무엇인가를 생각했다. 방시혁 의장은 '한국에서 시작해 글로벌 스타가 된 방탄소년단이 다시 컴백한다면 그 시작점은 한국이어야 하고, 한국에서 가장 상징적인 곳이어야 한다'고 했다. 또 팬 경험의 확장이란 비전을 중시해 온 하이브의 비전과도 맞닿아있다. 한국의 아이코닉한 장소에서 팬과 대중, 한국인과 외국인 모두 축배를 들며 공연하는 것이 굉장히 희소한 경험이라 생각했다"고 전했다.
개럿 잉글리쉬는 "처음 대화를 나눌 때부터 어떻게 하면 전통과 현대의 조화를 이룰 수 있을지 얘기했다. 방탄소년단의 비전을 충분히 구현하면서도 광화문이란 역사적인 의미가 있는 장소를 존중하고, 이 공간이 역동적으로 보여질 수 있도록 협업하고 디자인하는데 총력을 기울였다"고 설명했다.
Brandon Yu at BTS The Comeback Live | Arirang at Gwanghwamun Square on March 21st in Seoul, Korea. Cr. Ji Sang Chung/Netflix ⓒ 2026
공연 연출을 맡은 해미쉬 해밀턴 감독은 "세계에서 가장 위대한 그룹인 방탄소년단의 라이브 공연을 이렇게 상징적인 공간에서 연출할 수 있어 영광이다. 카메라의 움직임, 무대 디자인, 프로덕션에 이르기까지 '시청자도 광화문 광장 한복판에 있는 느낌을 받게 하려면 어떻게 할까'를 고민했다. 무대를 하나의 프레임으로 구성하는 연출 방식을 통해 경복궁이 배경이 아니라 공연의 일부가 된다. 서울 공연 현장의 스케일을 온전히 담아내면서 방탄소년단 멤버들과 현장에 함꼐하는 것 같은 친밀함이 느껴지는 순간도 구현할 것"이라고 강조했다.
또 "아주 많은 것이 준비돼 있다. 안무가 복잡한 곡들은 강렬한 인상을 남기고, 잔잔하지만 깊은 여운을 주며 관객과 하나되는 곡도 있다. 방탄소년단의 음악, 특히 이번 앨범은 아티스트에게 개인적인 의미가 있는 만큼 모든 곡에서 그런 느낌을 받을 것이다. 또 방탄소년단과 팬들의 관계는 지금까지 본 적 없는 관계다. 그런 팬들이 있으면 그 자체로 엄청난 힘을 만들어낸다. 이번 공연은 광화문 광장에서든, 지구 반대편에서든 화합의 장이 될 것이고 아티스트와 팬들이 함께 즐기는 축제가 될 것"이라고 말했다.
Nicole Kim at BTS The Comeback Live | Arirang at Gwanghwamun Square on March 21st in Seoul, Korea. Cr. Ji Sang Chung/Netflix ⓒ 2026
방탄소년단은 27일 오후 4시 넷플릭스에서 컴백 다큐멘터리 'BTS:더 리턴'도 공개한다. 이번 다큐멘터리는 2013년 데뷔한 뒤 K팝 대표 아티스트로 활약해 온 방탄소년단이 지난 시간을 돌아보고 다음 챕터를 준비하는 과정을 담았다.
김현정VP는 "방탄소년단은 지금까지 자신들의 이야기와 감정을 음악으로 만들어왔다. '아리랑' 역시 그런 앨범이다. 멤버들, 방시혁 총괄 프로듀서와 프로듀서들이 많은 고민을 했다. 방탄소년단의 정체성과 뿌리에서 출발한 앨범으로, 그 메시지를 전세계에 전달하기 위해 한국어와 영어를 둘다 사용했다. 팬 분들 뿐 아니라 방탄소년단을 잘 모르셨던 분들도 즐길 수 있는 앨범이 되면 좋겠다"고 당부했다. 이어 "이번 광화문 프로젝트도 좋은 결과물을 내기 위해 회의와 리허설을 많이 진행했다. 다큐멘터리에서 그 과정을 보실 수 있을 것"이라고 귀띔했다.