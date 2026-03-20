곽튜브, 결혼 5개월만 안타까운 소식 "'만삭' ♥아내 몰래 코인, 너무 파래"
[스포츠조선 정안지 기자] 곽튜브가 "코인 투자 했다"라고 고백한 뒤, 암호 화폐 하락장에 눈물을 흘렸다.
20일 채널S 공식 유튜브 채널에는 "재테크의 달인 세형도 놀랐다.. 아내 몰래 코인 한 준빈의 주식창 공개"라는 제목으로 '전현무계획3' 예고편이 공개됐다.
영상 속 전현무는 "(양)세형이가 홍대 쪽에 건물을 샀을 때 (유)병재랑 나랑 부러워했다"라면서 109억 건물주가 된 양세형을 향한 부러움을 나타냈다.
이를 듣던 양세형은 "뭘 부러워하냐. 형 통장에 현금 300억 있는 걸로 알고 있다"면서 "장담하는데 100억과 200억 사이긴 하다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이에 전현무는 "나의 토크 타임은 아니다"라면서 화제를 전환, 임한별은 "업"이라며 웃었다.
이어 전현무는 "부동산 이야기를 자꾸 하지만 세형이가 주식, 재테크를 잘한다"고 하자, 곽튜브는 "주식 잘하시냐"라면서 관심을 보였다. 곽튜브는 "지금 안 알려진 게 있는 거 아니냐"라면서 종목 추천을 해달라고 했고, 전현무는 "그걸 알면 얘도 방송 안 하지"라며 웃었다.
그때 곽튜브는 "사라고 해서 코인 투자 했다"라면서 자신의 투자 상황을 공개, 촬영 당시 암호 화폐 하락장이었던 상황에 일동 숙연해졌다. 전현무는 "너무 파래"라면서 몸서리쳤다.
양세형은 "나는 잘 모른다. 결혼도 했고, 아기도 곧 태어날 거기 때문에"라고 하자, 곽튜브는 "근데 아내는 모른다"라고 솔직하게 털어놨다. 당황한 양세형은 "근데 방송에서 공개 한 거냐"라며 놀랐다.
곽튜브는 "다들 이야기 하시길래"라면서 "혼자 답답하기도 했다. 혼자 좀 속앓이하느라"라면서 강제 장기 투자 중인 상황을 털어놓으며 울먹여 눈길을 끌었다.
한편 곽튜브는 지난해 10월 5세 연하의 공무원 아내와 비공개 결혼식을 올렸으며, 현재 아내는 3월 출산을 앞두고 있다. 2세의 성별은 아들로 알려졌다.
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