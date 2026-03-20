오윤아 "자폐 子 키우는데 뭐가 잘나서 당당하냐고"…장애아 부모 시선에 눈물

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 오윤아가 장애 아이를 키우는 일부 부모들의 시선에 눈물을 쏟았다.
20일 오윤아의 유튜브 채널에서는 '자폐엄마들과 눈물의 수다'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
자폐 아이들을 키우는 엄마들과 만나 공감대를 나눈 오윤아. 오윤아는 "저 때문에 나와서 밝아지고 용기 내서 직업도 가지셨다 하고 이런 말씀을 들으니까 너무 감동이고 정말 감사하다"며 울컥했다.
오윤아는 "많은 분들이 힘을 내주셨으면 좋겠다고 얘기하지만 속속들이 알 수 없고 제가 얼마나 그 분들에게 도움을 줄 수 있을까 싶다"며 "그리고 그런 생각도 든다. 어떤 분들은 제가 너무 불편할 수도 있는 거다. 같은 장애 아이를 키우는 엄마인데 '뭐가 이렇게 잘나서 당당하지?', '연예인이니까 키우는 거지' 이런 식으로 생각하는 분들도 꽤나 많다"고 털어놨다.
오윤아는 "그럴 때는 이게 맞나? 이런 거를 오픈해서 사람들한테 공개하는 게 맞는 건가? 그 사람들한테 오히려 힘듦을 주는 건 아닐까. 비교의 삶을 보여주는 거 아닌가 싶다"며 "여행 같은 걸 갈 때도 항상 고민이 돼서 제가 더 잘 찍을 수 있는데 찍으면서도 항상 고민이 된다. 찍으면서도 이게 맞나? 아이랑 같이 여행 다니는 걸 보여주면 어떤 사람은 (내가) 되게 편안한 삶을 공개하면서 힘든 사람은 힘든데 (라고 생각할 텐데) 이걸 공개하는 게 맞나? 싶었는데 실제로 이런 분들을 만나니까 제가 용기가 나고 이런 얘기를 해주시니까 감사하다"고 밝혔다.