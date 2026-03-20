하정우 집안 유전자 엄청나네...황보라 아들, 2살인데 '먹방 DNA' 폭발

기사입력 2026-03-20 16:23


하정우 집안 유전자 엄청나네...황보라 아들, 2살인데 '먹방 DNA' …

[스포츠조선 김수현기자] 배우 황보라가 삼촌 하정우를 닮은 2살 아들의 먹방을 공개했다.

최근 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '타고난 먹방 DNA 황보라 아들의 무공해 ASMRㅣ치킨, 하정우 먹방, 현실육아' 영상이 업로드 됐다.

이날 황보라는 아들 우인이와 ASMR을 해보기로 했다. 황보라는 "우인이 아빠에게는 비밀입니다"라며 남편 몰래 아이와 간식 타임을 즐겼다.

아들 우인이는 엄청난 식욕을 보이며 과자와 딸기를 열심히 먹어 놀라움을 자아냈다. '먹방'으로 유명한 하정우 삼촌을 그대로 닮은 모습.

황보라는 이내 "뚱보 돼. 우인이 뚱보 돼"라며 간식을 먹는 아이를 말리고 재우려 했지만 쉽지 않았다.


하정우 집안 유전자 엄청나네...황보라 아들, 2살인데 '먹방 DNA' …
아들 우인이는 잠결에도 더 놀고 싶어 잠투정을 했고 황보라는 아이를 재우려 연기력을 발휘해 동화책을 읽어줬다.

황보라는 아들이 자는 사이 몰래 아들 과자를 먹는 ASMR을 하기로 했다. 아들이 먹는 방식 그대로 먹어본 황보라는 "아무맛도 안난다" "맥주 안주로 좋겠다" 평가를 이어갔다.

치킨와 맥주까지 야무지게 시킨 황보라는 '최애 치킨'도 알려주며 "하정우 오빠도 이거 먹어보더니 '진짜 맛있다'고 하더라"라며 자랑했다.


결국 엄마가 치킨을 먹는 소리에 잠에서 깬 아들 우인이는 울면서 일어나 엄마 품에 안겼다.

한편 황보라는 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생인 차현우와 2022년 결혼했으며, 2024년 아들 우인 군을 출산했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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