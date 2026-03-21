'오상진♥' 김소영, 영어 유치원에 소신 “비싼 돈 들여도 무조건 다 영어 잘하진 않아”

[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 김소영이 자녀 교육법과 영어 유치원에 대한 솔직한 생각을 공개했다.
21일 유튜브 채널 '김소영의 띵그리TV'에는 "김소영 오상진이 추천하는 아이 책(책육아, 전집 추천). 영어 유치원 다니나요? 에 대한 대답. 수아 교육법 공개합니다"라는 제목의 영상을 업로드 했다. 영상 속 김소영은 팬들의 질문에 답하며 자녀 교육 방식과 책 육아에 대한 생각을 솔직하게 전해 관심을 모았다.
먼저 김소영은 "수아(딸)는 몇 살부터 한글 공부를 했냐"는 질문에 "거창하게 한 건 아니고 18개월부터 한글 만화를 틀어줬다. 그걸 보면서 한글을 익혔다"며 "그걸 보다가 기본적으로 ㄱ, ㄴ을 익힌 것 같다"고 솔직하게 답했다. 이어 스케치북, 자석 칠판을 활용한 놀이형 학습과 EBS 만화 한글이 야호 등을 활용해 학습을 이어갔다고 덧붙였다.
그는 "학습지는 안 했냐"는 물음에 "다른 친구들도 다 하길래 서너 살 쯤에 시도했는데 실패했다. 애가 재미없어 했다"라며 "지금은 일곱살인데 다시 하고 있다"라고 전했다.
또한 영어 유치원에 대한 생각도 밝혔다. 그는 "지금 영유 다니고 있다"면서 "이건 정말 선택의 문제다. 사람마다 받아들이는 게 다르다"라고 말했다. 이어 "영유를 보낸 이유는 제가 영어를 잘 못한다"면서 "아이한테 어떻게 영어를 가르쳐야 하는지 자신 없었다"고 솔직하게 답했다.
그러면서 "다섯~여섯살쯤 가기 시작했다. 영어 유치원에서 영어를 배우게 하고 집에서는 제가 영어에 손도 안 댔다"고 덧붙였다.
김소영은 "필요에 따라 다르다. 엄마가 영어를 잘하고 아이에게 체계적으로 가르쳐줄 수 있는 능력과 시간이 되신다고 하면 그렇게 일찍 보낼 필요없다"면서 "저는 영어를 잘 못해서 어떻게 가르쳐야할지 감이 전혀 오지 않았다"고 설명했다.
이어 효과에 대해서는 "민감한 문제이지 않냐. 영유가 비싼데 장단점이 확실하다"라고 조심스러워 했다. 그러면서 "엄마가 영어를 가르쳐주지 않아도 학원에서 배우고 오니까 그건 진짜 장점"이라면서도 "근데 거기서 시간과 돈과 엄마의 노력이 들어간 만큼 애가 영어를 잘하냐라고 하면 그건 아이마다 다르다. 영유를 다닌다고 무조건 영어를 다 잘하는 건 아니다"라고 덧붙였다.
끝으로 그는 "수아를 영유 보내도 되겠다고 생각했던 거는 한글이 완성된 상태였다. 그래서 다른 언어를 배워도 될 것 같아서 보낸 것"이라고 밝혔다.
한편 김소영은 MBC 아나운서 출신 오상진과 2017년 결혼해 슬하에 딸 수아를 두고 있다. 김소영은 지난해 12월 둘째 임신 6개월 소식을 전해 많은 축하를 받았다.