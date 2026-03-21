방탄소년단 "불안과 방황 담은 앨범, 위로와 힘이 되길"

기사입력 2026-03-21 20:37


방탄소년단 "불안과 방황 담은 앨범, 위로와 힘이 되길"

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 앨범에 대해 소개했다.

21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 'BTS 컴백 라이브 : 아리랑'이 개최됐다.

정국은 "신곡들을 오늘 처음 선보인다. 긴장되면서도 새롭다. 너무 오랜만이라 짜릿하다"고, 진은 "밑에서 떨고 있지만 바로 올라가면 바로 '마이크 드롭' 하고 있을 것이라고 했다"고 말했다. 제이홉은 "너무 좋고 설렌다. 사실 이번 앨범에는 정말 다양한 곡들이 수록돼 있다. 우리의 수많은 고민들이 담겨있다. 이번 앨범을 준비하면서 우리가 조금은 잊혀지지 않을까, 우리를 여러분이 기억해주실까 하는 고민이 없지 않아 있었다"고, 슈가는 "잠시 멈춰야 했던 시간 동안 우리가 지켜야 할 것, 변화해야 할 것들에 대해 정말 많이 고민했다. 아직 확신할 수는 없지만 이러한 감정들도 지금의 우리라 생각한다"고 털어놨다.

RM은 "이런 전환점에서 어떤 선택을 해야할지, 어떤 아티스트로 남고 싶은지 많이 고민하고 물어봤다. 답은 우리 안에 있었다. 스스로의 목소리에 귀 기울이며 불안 방황을 스스럼없이 담아내는 게 목표였다"고, 지민은 "우리는 특별한 사람들이 아니다. 여러분과 똑같이 우리도 매번 두려웠지만 그런 마음까지 담아서 다같이 킵 '스윔' 하면 언젠가 해답을 찾을 거라 믿고 있다"고 전했다.

뷔는 "우리가 할 수 있는 건 멈추지 않고 한걸음씩. 음악 내고 공연하는 게 우리의 일이고 앞으로 나아갈 거라고 생각한다. 여러분께 이 노래가 조금이나마 위로와 힘이 되었으면 한다"고 덧붙였다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

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