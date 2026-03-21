방탄소년단, 4만명 앞 화려한 귀환.."잊혔을까 걱정했는데, 광화문 가득 채워주셔서 감사"[종합]

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS' 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. 사진공동취재단
그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS' 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. 사진공동취재단
[스포츠조선 김소희 기자] 방탄소년단(BTS)이 다시 한번 전 세계를 향해 존재감을 각인시켰다.
21일 오후 8시, 서울 광화문 광장에서는 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'이 성대하게 펼쳐졌다. 이번 무대는 2022년 10월 'Yet to Come in BUSAN' 이후 약 3년 5개월 만에 완전체로 선보인 공연으로, 팬들의 기대를 한껏 끌어올렸다. 이날 현장 관객석에는 약 4만4000여 명이 운집했으며, 광장 일대에는 수만 명의 인파가 함께해 열기를 더했다. 공연은 현장에 오지 못한 전 세계 팬들을 위해 넷플릭스를 통해 생중계되며 글로벌한 관심을 입증했다.
멤버들은 한국적 미감을 현대적으로 재해석한 한복풍 의상을 입고 등장해 신곡 'Body to Body(바디 투 바디)'를 최초 공개하며 화려한 포문을 열었다. 이어 'Hooligan', '2.0' 등 신곡 무대를 연달아 선보이며 완전체의 건재함을 과시했다.
무대를 마친 뒤 멤버들은 차례로 소감을 전하며 진심을 전했다. 진은 "이 자리에 서기까지 많은 걱정이 있었지만, 여러분을 다시 마주할 수 있어 감사하고 행복하다"고 밝혔다. 지민은 "드디어 이 말을 할 수 있게 됐다. 7명이 다시 함께하게 되어 벅차고 감사하다"며 "광화문을 가득 채워주신 팬들께 진심으로 감사드린다"고 감격을 드러냈다.
슈가는 "역사적인 장소인 광화문에서 무대를 펼칠 수 있어 영광"이라며 "이번 앨범에는 우리의 정체성을 담고자 했고, 그 의미를 '아리랑'이라는 이름에 담았다"고 설명했다. 뷔는 "특별한 장소에서 컴백할 수 있어 감회가 새롭다. 기다려주신 만큼 우리의 마음이 잘 전해지길 바란다"고 말했다.
이어 제이홉, 정국, RM은 전 세계 아미들을 향해 영어로 소감을 전했다. 제이홉은 "7명이 함께 무대에 있다는 사실이 아직도 믿기지 않는다. 기다려주셔서 감사하다"고 말했고, 정국은 "오늘을 위해 많은 준비를 했다. 우리가 가진 모든 것을 보여드리겠다"고 다짐했다. RM은 "이 많은 관객을 마주하니 벅차오른다. 긴 여정 끝에 이 자리에 서게 되어 감격스럽다"며 깊은 감사의 마음을 전했다.
그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS' 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. 사진공동취재단
이후 방탄소년단은 'Butter(버터)', 'MIC DROP', 'Aliens' 등 대표곡 무대를 이어가며 공연의 열기를 최고조로 끌어올렸다.
무대 후 정국은 "신곡을 처음 선보여 긴장과 설렘이 교차한다"고 밝혔고, 진은 "팬들의 뜨거운 반응 덕분에 더욱 힘이 난다"고 전했다.
멤버들은 공백기 동안의 고민도 솔직하게 털어놨다. 제이홉은 "이번 앨범에는 우리가 지나온 시간 속 고민과 생각이 고스란히 담겨 있다"며 "잠시 멈춰 있었던 시간 동안 우리가 잊히지 않을지에 대한 고민도 있었다"고 솔직한 심경을 밝혔다. 슈가는 "우리가 지켜야 할 것과 변화해야 할 것에 대해 깊이 고민했다. 불안함 또한 우리의 일부라고 받아들이게 됐다"고 덧붙였다. RM 역시 "어떤 아티스트로 남을 것인지 끊임없이 스스로에게 질문했다"며 "고민과 방황까지도 음악에 담고자 했다"고 설명했다.
지민은 "우리는 특별한 존재가 아니라, 우리가 전하고 싶은 이야기를 음악으로 풀어낸 것뿐"이라며 "두려움과 불안 역시 진솔하게 담았다"고 말했다. 뷔는 "멈추지 않고 한 걸음씩 나아가며 음악을 이어가는 것이 우리가 할 수 있는 전부"라며 "우리의 노래가 누군가에게 위로와 힘이 되길 바란다"고 전했다.
그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS' 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG)을 펼쳐졌다. BTS의 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 공연을 펼치고 있다. 2026.03.21. 사진공동취재단
이어 이번 라이브의 하이라이트 무대가 펼쳐졌다. 정규 5집 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 시작되자 팬들의 환호가 광장을 가득 메웠고, 현장은 곡의 분위기에 맞춰 푸른 조명으로 물들었다. 이어 '라이크 애니멀스(Like Animals)'에서는 보컬의 깊이를 살린 무대를 펼쳤고, '노멀(Normal)' 무대에서는 객석을 누비며 팬들과 눈을 맞추는 등 한층 가까운 소통을 이어갔다.
공연 말미, 제이홉은 "돌아와서 정말 너무 행복하다"며 "이 모든 순간은 여러분 덕분이다. BTS 2.0은 이제 막 시작됐다"고 외쳤다. 지민은 "광화문을 채워주신 아미 여러분께 감사드린다"며 "콘서트 준비도 열심히 하고 있으니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다. 슈가는 "이 자리를 만들어주신 서울시와 관계자분들, 현장에서 고생해주신 경찰분들께도 감사드린다"고 말했다. 정국은 "저희 7명은 언제나 같은 마음이다. 더 좋은 음악을 들려드리기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다. RM은 "어떤 상황에서도 우리는 함께 나아가겠다. 오늘은 시작에 불과하다"며 의미를 더했다.
공연의 마지막은 'Dynamite(다이너마이트)'와 'Mikrokosmos(소우주)'가 장식했다. 방탄소년단은 따뜻한 인사를 전하며 "안전하게 귀가하길 바란다"고 당부한 뒤 무대를 마무리했다. 김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com