임창정, 가스·신문지 배달하던 '무명시절'…이병헌 전화로 '인생역전'

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[스포츠조선 김준석 기자] 오늘(22일) 오후 7시 50분 방송되는 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 전 국민 떼창을 유발한 '소주 한 잔'의 주인공 임창정과 함께 서울 안주 탐방에 나선다.
세월이 지나도 여전히 회자되는 전설의 대사 "17대 1"을 탄생시키며 임창정은 신스틸러로 등극한다.
29년 만에 재회한 이들은 임창정의 찐 단골 맛집인 닭곰탕 노포를 찾는가 하면, 김치 10종을 자랑하는 고깃집과 24년 경력 명인의 복어 요리 전문점을 찾아 안주 열전을 펼친다.
가스 배달과 전단지 알바를 전전하던 중, 배우 이병헌으로부터 걸려 온 전화 한 통으로 인생이 바뀌었다고.
이후 1집 발매까지 이어갔지만 무관심 속에 좌절하던 중, 길거리 리어카에서 흘러나오던 1집 수록곡 '이미 나에게로'가 음악방송 6위를 달성한 '역주행 신화'를 밝힌다.
이날 식당에서 '소주 한 잔'과 신곡 '미친놈'을 라이브로 부르며 콘서트장을 방불케 했다는 후문이다.
한편, 깜짝 손님이 '백반기행'을 찾는다. 그 정체는 임창정의 아내, 서하얀 씨. 임창정의 전담 스타일리스트에서 18살 나이 차를 극복하고 결혼 골인한 러브스토리가 공개된다.
이뿐 아니라 아내 서하얀을 위해 직접 쓴 곡 '또 다시 사랑'의 비화는 물론 노래를 직접 불러주며 고백의 현장으로 만들며 훈훈한 분위기를 자아낸다.
명불허전 가창력과 시원시원한 입담을 장착한 '만능 재주꾼' 임창정의 서울 안주 열전은 오늘(22일) 오후 7시 50분 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행' 서울 편에서 확인할 수 있다.
narusi@sportschosun.com