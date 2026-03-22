임창정, 가스·신문지 배달하던 '무명시절'…이병헌 전화로 '인생역전'

기사입력 2026-03-22 08:56


임창정, 가스·신문지 배달하던 '무명시절'…이병헌 전화로 '인생역전'

임창정, 가스·신문지 배달하던 '무명시절'…이병헌 전화로 '인생역전'

[스포츠조선 김준석 기자] 오늘(22일) 오후 7시 50분 방송되는 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 전 국민 떼창을 유발한 '소주 한 잔'의 주인공 임창정과 함께 서울 안주 탐방에 나선다.

노래면 노래, 연기면 연기로 대한민국을 사로잡은 '만능 엔터테이너' 임창정은 식객과의 특별한 인연을 자랑한다.

임창정이 환규 역으로 열연했던 영화 '비트'의 원작자가 바로 허영만 화백이었던 것.

세월이 지나도 여전히 회자되는 전설의 대사 "17대 1"을 탄생시키며 임창정은 신스틸러로 등극한다.

29년 만에 재회한 이들은 임창정의 찐 단골 맛집인 닭곰탕 노포를 찾는가 하면, 김치 10종을 자랑하는 고깃집과 24년 경력 명인의 복어 요리 전문점을 찾아 안주 열전을 펼친다.

배우로 먼저 얼굴을 알렸지만 가수로 데뷔하기까지의 오랜 시간이 걸린 임창정은 눈물겨운 무명 시절 비화를 털어놓는다.

가스 배달과 전단지 알바를 전전하던 중, 배우 이병헌으로부터 걸려 온 전화 한 통으로 인생이 바뀌었다고.

이후 1집 발매까지 이어갔지만 무관심 속에 좌절하던 중, 길거리 리어카에서 흘러나오던 1집 수록곡 '이미 나에게로'가 음악방송 6위를 달성한 '역주행 신화'를 밝힌다.


이날 식당에서 '소주 한 잔'과 신곡 '미친놈'을 라이브로 부르며 콘서트장을 방불케 했다는 후문이다.

한편, 깜짝 손님이 '백반기행'을 찾는다. 그 정체는 임창정의 아내, 서하얀 씨. 임창정의 전담 스타일리스트에서 18살 나이 차를 극복하고 결혼 골인한 러브스토리가 공개된다.

이뿐 아니라 아내 서하얀을 위해 직접 쓴 곡 '또 다시 사랑'의 비화는 물론 노래를 직접 불러주며 고백의 현장으로 만들며 훈훈한 분위기를 자아낸다.

명불허전 가창력과 시원시원한 입담을 장착한 '만능 재주꾼' 임창정의 서울 안주 열전은 오늘(22일) 오후 7시 50분 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행' 서울 편에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 광화문 컴백, 전세계가 놀랐다…CNN "韓 사상 최대 규모"

2.

이휘재, '불후' 무대서 결국 눈물 흘렸다…4년 만 복귀 모습 공개

3.

[BTS 컴백] 완전체 7인에 '보랏빛 광화문' 4만여명 환호(종합2보)

4.

'충주맨 후임' 최지호 "김선태 퇴사후 구독자 22만 탈주, '추노' 영상에 2만명 돌아와"(아형)

5.

'삼남매맘' 28기 현숙, ♥영식과 럽스타 시작 "알수록 과분한 사람, 많이 웃게됐다"[전문]

연예 많이본뉴스
1.

BTS 광화문 컴백, 전세계가 놀랐다…CNN "韓 사상 최대 규모"

2.

이휘재, '불후' 무대서 결국 눈물 흘렸다…4년 만 복귀 모습 공개

3.

[BTS 컴백] 완전체 7인에 '보랏빛 광화문' 4만여명 환호(종합2보)

4.

'충주맨 후임' 최지호 "김선태 퇴사후 구독자 22만 탈주, '추노' 영상에 2만명 돌아와"(아형)

5.

'삼남매맘' 28기 현숙, ♥영식과 럽스타 시작 "알수록 과분한 사람, 많이 웃게됐다"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 또 쓰러졌다! 발목 완전히 박살→월드컵 출전 무산, 韓 축구 '최악의 시나리오' 이뤄질 뻔..."이것 말고는 못 막아" 애써 변명

2.

믿고 맡겨도 될까? 이닝당 볼넷 2개가 디폴트, 개막하면 나아질까?

3.

'OPS 1.245' KIA 1R 드디어 터지나…329HR 우타 레전드도 "깜짝 놀랐다", 내야 판도 뒤흔든다

4.

손흥민 9개월 괴롭혔다! 토트넘 '오피셜' 공식발표, '피 철철'보다 괴로운 최악의 부상..."SON 절친, 수술 받고 복귀할 것"

5.

日 축구 망했다! 韓 안중에도 없는 英 평가전, 최악의 상황 마주하나...투헬 감독 파격 선언 "일본전, 새로운 조합 시험할 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.