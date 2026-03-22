양세찬♥지예은, 또 다시 불붙은 '썸 의혹'…"양세찬이 먼저 전화해"

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[스포츠조선 김준석 기자] 오늘(22일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 단 하나의 진품을 찾기 위한 멤버들의 신경전과 날카로운 추리 현장이 공개된다.
한편, 여느 때와 같이 반칙이 난무하는 상황 속에서 깐족거리던 유재석을 참다못한 김종국이 주먹다짐을 연상케 하는 섬뜩한 발언을 던진다.
하지만 원조 쌥쌥이 유재석은 기죽지 않고 "맞고 먹을게요"라며 천연덕스럽게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 견고했던 두 사람의 관계마저 위태롭게 만든 이 일촉즉발의 상황은 본 방송에 대한 궁금증을 자극한다.
레이스 도중 양세찬이 지예은을 챙기는 모습을 보이자 멤버들은 "둘이 썸 타는 거야?"라며 짓궂게 몰아세웠다.
특히 "마지막 통화가 언제냐"라는 질문에 지예은이 "양세찬이 먼저 전화를 걸었다"라고 폭로하면서 현장을 순식간에 발칵 뒤집어놓았다는 후문이다.
분노와 설렘이 공존하는 추리의 현장 '탐정 사무소 : 진품을 찾아라' 레이스는 22일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.
narusi@sportschosun.com