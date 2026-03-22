“용의자였는데” 의심→호기심→감정 흔들리는 박민영♥위하준, 관계 뒤집혔다
[스포츠조선 조민정 기자] tvN 월화드라마 '세이렌' 박민영과 위하준의 관계가 의심에서 시작해 감정으로 번지며 시청자들의 몰입도를 끌어올리고 있다.
'세이렌'에서 한설아(박민영)와 차우석(위하준)은 보험살인 용의자와 조사관으로 만나 팽팽한 긴장 관계를 이어왔다. 차우석은 한설아를 둘러싼 의문스러운 죽음들을 근거로 집요하게 추적했고, 한설아 역시 근거 없는 의심에 강하게 선을 그으며 대립을 이어갔다.
하지만 균열은 예상치 못한 순간에서 시작됐다. 차우석이 한설아의 숨겨진 상처를 알게 되면서다. 어린 시절 가족을 잃고 홀로 살아온 그의 삶이 드러나자, 단순한 의심은 점차 호기심으로 바뀌었다.
특히 장례식장에서 무너지는 한설아의 모습은 차우석의 감정을 완전히 뒤흔들었다. 그를 향한 시선은 더 이상 '용의자'가 아닌 '이해하고 싶은 사람'으로 변하기 시작했다.
한설아 역시 변화했다. 자신을 의심하던 차우석이 먼저 믿음을 드러내자, 그동안 감춰왔던 과거와 감정을 털어놓기 시작했다. 서로를 향한 경계가 서서히 무너지며 관계의 온도가 달라졌다.
현재 두 사람은 진범을 찾기 위해 공조를 이어가고 있다. 차우석은 위험을 감수하고 스스로 '다음 타깃'이 되는 선택까지 하며 사건의 중심으로 뛰어들었다. 한설아 역시 그의 계획에 동참하며 같은 목표를 향해 움직이고 있다.
의심으로 시작된 관계가 감정으로 이어지는 가운데, 두 사람이 찾고 있는 진범의 정체는 여전히 베일에 싸여 있다. 공조 끝에 드러날 진실과, 그 과정에서 깊어지는 감정이 어떤 결말로 이어질지 관심이 쏠린다.
한편 '세이렌' 7회는 23일 오후 8시 50분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
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