'이민설' 이휘재 "오랜만에 인사드립니다"…4년만 복귀 무대서 고개 떨궜다[SC이슈]

기사입력 2026-03-22 09:58


'이민설' 이휘재 "오랜만에 인사드립니다"…4년만 복귀 무대서 고개 떨궜…
사진 출처=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 이휘재가 '불후의 명곡'을 통해 4년 만에 복귀했다.

21일 공개된 KBS2 '불후의 명곡'(이하 '불후') 예고편에는 이휘재가 오랜만에 대중 앞에 모습을 드러낸 가운데, 복잡한 심경 속에 북받친 감정을 감추지 못하고 눈물을 보이는 모습이 담겼다.

무대에 오른 그는 "오랜만에 인사드립니다. 반갑습니다. 이휘재입니다"라고 인사를 건넨 뒤, 고개를 떨궜다.

앞서 이휘재는 16일 서울 영등포구 여의도동 KBS 신관 공개홀에서 열린 KBS2 '불후의 명곡' 녹화에 참여했다.

이휘재가 참여한 이번 녹화는 '2026 연예계 가왕전' 특집으로 진행됐다. 이휘재를 비롯해 조혜련, 홍석천, 박준형, 송일국, 오만석, 김신영, 박성광 등이 경연자로 나섰다. 이휘재는 이날 가수 최호섭의 노래 '세월이 가면'을 부른 것으로 전해졌다.

이휘재가 방송 녹화에 참여한 것은 2022년 KBS2 '연중라이브' 이후 약 4년 만이다. 그는 2022년 가족과 함께 캐나다로 떠난 뒤 방송 활동을 잠정 중단하면서 은퇴설과 이민설에 휩싸인 바 있다.

그간 이휘재는 여러 예능 프로그램에서 동료 연예인들을 대하는 태도가 무례하다는 지적을 받아왔다. 이외에도 층간소음 갈등과 함께 놀이공원 장난감 비용 '먹튀' 의혹까지 불거지며 논란이 일었다. 방송가에서는 '불후의 명곡'이 그의 본격적인 방송 복귀 무대가 될 것이라는 예측이 나오고 있다. 아내 문정원 역시 3일 자신의 개인 계정을 통해 근황을 전하기도 했다.

한편 이휘재가 출연하는 '불후의 명곡'은 오는 28일과 4일 4일 KBS2에서 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

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