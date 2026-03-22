28기 현숙♥영식, '현커'였다…현숙 "내가 먼저 고백"→7개월 비밀로 한 이유까지 고백(댄식이)

기사입력 2026-03-22 12:40


28기 현숙♥영식, '현커'였다…현숙 "내가 먼저 고백"→7개월 비밀로 …

[스포츠조선 고재완 기자] '나는 솔로' 28기 영식과 현숙이 '현커'임을 공식 인증했다.

21일 28기 영식은 자신의 유튜브 채널 '댄식이'에 '[Ep.01] 나는 솔로 28기 영식 현숙 대체 무슨사이슌'라는 제목의 영상에 28기 현숙과 함께 등장했다.

이 영상에서 두 사람은 그동안 공개되지 않았던 실제 관계와 속내를 솔직하게 밝혔다.

영식은 "오늘 현숙님이 집에 놀러오셨다"며 근황을 전했고, 현숙 역시 "아이 셋 키우면서 공구 일을 하고 있다"고 담담히 밝혔다. 이어 현숙은 "밖에서는 잘 못 알아보는 것 같고, 이제는 잊혀지고 싶다"고 말했고 영식 역시 "딸과 함께 유튜브를 하며 지내고 있다"고 일상을 전했다.

특히 두 사람은 관계에 대해 더 이상 숨기지 않았다. 현숙은 "영식님과 그렇고 그런 사이"라며 조심스럽게 입을 열었고, 영식은 "만난 지는 좀 됐지만 아이들이 있다 보니 조심스러웠다. 방송을 위한 화제성보다 아이들이 우선이었다"며 "그래서 공개하지 않고 조용히 만났다"고 덧붙였다.

현숙 역시 "방송 이후 내가 먼저 '진지하게 만나보자'고 제안했다"고 밝히며 "좋아하는 마음만으로는 어렵겠다는 걸 느꼈다. 특히 아이들이 어리다 보니 더 신중할 수밖에 없었다"고 털어놨다.

두 사람의 관계가 복잡했던 이유도 공개했다. 영식은 "7개월 동안 사귀는 시간도 있었고 헤어진 시간도 있었다"며 "그래서 공개하기 쉽지 않았다"고 고백했다.


28기 현숙♥영식, '현커'였다…현숙 "내가 먼저 고백"→7개월 비밀로 …

28기 현숙♥영식, '현커'였다…현숙 "내가 먼저 고백"→7개월 비밀로 …
또 하나의 현실적인 문제는 '롱디(장거리 연애)'였다. 광주와 인천을 오가는 거리, 그리고 각자의 육아 상황이 큰 부담이었다. 현숙은 "아이들이 있다 보니 집에서는 아이들과 시간을 보내야 하고, 밖에서는 자유롭게 데이트하기도 어려웠다"며 "이건 데이트가 아니라는 생각도 들었다"고 말했다.


여기에 방송 출연자로서의 인지도 역시 부담으로 작용했다. 두 사람은 외부에서 관계를 묻는 시선에 대해 "만나는 사이라고 말하기도 애매했다"며 "오히려 주변에서 '비밀 지켜드리겠다'고 해줘서 감사했다"고 털어놨다.

그럼에도 불구하고 두 사람은 관계를 이어오며 더욱 단단해졌다고 입을 모았다. 영식은 "7개월 동안 지지고 볶으면서 오히려 더 단단해진 느낌"이라고 했고, 현숙 역시 공감하는 모습을 보였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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