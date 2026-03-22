28기 현숙♥영식, '현커'였다…현숙 "내가 먼저 고백"→7개월 비밀로 한 이유까지 고백(댄식이)

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[스포츠조선 고재완 기자] '나는 솔로' 28기 영식과 현숙이 '현커'임을 공식 인증했다.
영식은 "오늘 현숙님이 집에 놀러오셨다"며 근황을 전했고, 현숙 역시 "아이 셋 키우면서 공구 일을 하고 있다"고 담담히 밝혔다. 이어 현숙은 "밖에서는 잘 못 알아보는 것 같고, 이제는 잊혀지고 싶다"고 말했고 영식 역시 "딸과 함께 유튜브를 하며 지내고 있다"고 일상을 전했다.
특히 두 사람은 관계에 대해 더 이상 숨기지 않았다. 현숙은 "영식님과 그렇고 그런 사이"라며 조심스럽게 입을 열었고, 영식은 "만난 지는 좀 됐지만 아이들이 있다 보니 조심스러웠다. 방송을 위한 화제성보다 아이들이 우선이었다"며 "그래서 공개하지 않고 조용히 만났다"고 덧붙였다.
두 사람의 관계가 복잡했던 이유도 공개했다. 영식은 "7개월 동안 사귀는 시간도 있었고 헤어진 시간도 있었다"며 "그래서 공개하기 쉽지 않았다"고 고백했다.
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여기에 방송 출연자로서의 인지도 역시 부담으로 작용했다. 두 사람은 외부에서 관계를 묻는 시선에 대해 "만나는 사이라고 말하기도 애매했다"며 "오히려 주변에서 '비밀 지켜드리겠다'고 해줘서 감사했다"고 털어놨다.
그럼에도 불구하고 두 사람은 관계를 이어오며 더욱 단단해졌다고 입을 모았다. 영식은 "7개월 동안 지지고 볶으면서 오히려 더 단단해진 느낌"이라고 했고, 현숙 역시 공감하는 모습을 보였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com