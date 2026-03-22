BTS 광화문 의상, 송지오 디자인이었다…"韓 '영웅' 재해석"[SC이슈]
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|방탄소년단. 사진 제공=빅히트 뮤직
[스포츠조선 정빛 기자] 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 무대가 한국적 정서를 집약한 공연으로 주목받은 가운데, 의상 또한 해당 콘셉트를 반영해 제작됐다.
21일 서울 광화문 광장에서 열린 'BTS 컴백 라이브: 아리랑' 무대에서 멤버들이 착용한 검은 의상 위로 밝은 천이 유려하게 움직이며 우아함과 카리스마를 동시에 자아냈다. 해당 의상은 국내 디자이너 브랜드 송지오가 제작한 것으로 알려졌다.
미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 보도한 송지오 디자이너와의 인터뷰에 따르면, 이번 의상의 핵심 콘셉트는 '영웅'이다. 송 디자이너는 "격동의 역사를 지나 새로운 미래를 개척해 나가는 신(新)영웅의 모습을 담았다"며 "전사, 선비, 예술가 등 한국의 역사를 만들어온 인물상에서 BTS를 재해석했다"고 밝혔다.
실제 멤버별 캐릭터도 세밀하게 설정됐다. RM은 '영웅', 진은 '예술가', 지민은 '시인', 슈가는 '건축가', 정국은 '선구자', 제이홉은 '소리꾼', 뷔는 '도령'으로 각각 디자인 콘셉트를 부여받았다.
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|방탄소년단 뷔. 사진 제공=빅히트 뮤직
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|방탄소년단 슈가. 사진 제공=빅히트 뮤직
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|방탄소년단 제이홉. 사진 제공=빅히트 뮤직
이번 협업은 기획 단계부터 함께 진행된 첫 사례라는 점에서도 의미가 크다. 송 디자이너는 "한국을 대표하는 아티스트와 한국 브랜드가 역사적인 순간을 함께 만든다는 점이 감동적이었다"고 전했다.
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|방탄소년단 지민. 사진 제공=빅히트 뮤직
의상에는 한국적 정서를 현대적으로 풀어낸 시도가 녹아 있다. 면과 리넨을 활용해 손으로 짠 원단은 한국 산수화의 붓 터치 질감을 표현했고, 전통 의상인 한복의 '유동성'을 접목해 퍼포먼스에 적합한 움직임을 구현했다. 초기에는 전통 갑옷에서 영감을 얻은 디자인을 시도했지만, 활동성을 고려해 방향을 수정한 것으로 전해졌다.
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|방탄소년단 RM. 사진 제공=빅히트 뮤직
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|방탄소년단 진. 사진 제공=빅히트 뮤직
일부 의상에는 변형 기능도 더해졌다. 제이홉은 지퍼를 활용해 반바지로 전환 가능한 카고 팬츠를, RM은 지퍼를 열면 망토 형태로 확장되는 재킷을 착용하는 등 무대 연출과 기능성을 동시에 잡았다.
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|방탄소년단 정국. 사진 제공=빅히트 뮤직
끝으로 송 디자이너는 "월드투어 의상도 논의 중이며, 태극기를 재해석한 디자인을 구상하고 있다"고 향후 협업 가능성도 열어뒀다.
이번 광화문 컴백 무대는 음악과 배경, 의상까지 '한국성'을 일관되게 관통했다. 정규 5집 '아리랑'을 비롯해 민요 선율을 활용한 신곡, 광화문이라는 상징적 공간까지, 전통과 현대를 잇는 시도가 다층적으로 펼쳐진 것이다.
방탄소년단은 이번 광화문 공연을 시작으로, 오는 4월 고양종합운동장을 포함해 전 세계 34개 지역에서 총 82회에 걸친 월드투어에 나설 예정이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
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