BTS 진, '기안장2' 하차 전말 폭로 "기안84가 날 잘라, 나 버리니까 좋냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방탄소년단 진이 기안84에 분노를 표출했다.
기안84는 "근데 왜 '기안장2'에는 안 나오냐"고 물었고 진은 "할 말이 많은데 여기서 얘기해도 되겠냐. 저랑 같이 기안장2 콘셉트를 얘기하면서 '너 없으면 안 해. '기안장'을 할 생각조차 없어'라고 하지 않았냐"고 토로했다. 이에 기안84는 "네가 시간이 너무 안 비더라"라고 진이 합류하지 못한 이유를 밝혔다.
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이에 진은 "'기안장'이 저의 위상을 많이 올려줬다"며 "예비군 다녀왔는데 쉬는 시간에 옆에 와서 '너무 잘 보고 있다'고 인사해줬다. 궁금해서 '감사하다. 혹시 뭘 잘 보셨냐' 하니까 '기안장'을 잘 봤다더라. 그걸 예비군에서만 4~5번 듣고 밥 먹으러 가면 ''기안장'의 걔 아니냐'고 인사해준다"고 밝혔다.
그러자 기안84는 "너 나 때문에 유명해진 거네. 열심히 해라. 뜨고 싶으면 연락하고"라고 태도가 돌변했고 진은 "형이 잘라버리지 않았냐"고 다시 서운함을 털어놨다. 이에 기안84는 "너 하는 거 봐서 또 다른 거 데리고 나갈지 말지 고민해보겠다"고 너스레를 떨었다.
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