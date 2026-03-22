성시경, 논란의 '고막남친' 디스한 하하에 발끈 "그 감으로 오래 한다" ('런닝맨')
[스포츠조선 이우주 기자] '런닝맨' 성시경이 '고막남친' 제목을 디스하는 하하에 일침을 날렸다.
22일 방송된 SBS 예능프로그램 '런닝맨'에서는 가수 성시경, 이창섭이 게스트로 출연했다.
성시경은 지난달 SBS '설특집 콘서트 성시경'을 통해 TV로 관객들을 만났다. 유재석은 "이제는 시경이가 그런 쇼를 할 (경력)"이라며 말을 잇지 못했고 김종국은 "옛날에 나훈아 선생님 쇼하고 그러지 않았냐"고 놀랐다. 이에 유재석은 "그 배턴을 시경이가 받았다"고 감탄했다.
성시경은 "너무 고맙고 감사한 일이고 SBS에서 너무 고생해서 편집을 해줬다"고 밝혔고 김종국은 "시경이 공연이 티켓 구하기도 힘들다. 설을 맞아서 방송에서 보니까 얼마나 좋냐"고 밝혔다.
이어 유재석은 "시경이가 KBS에서 하긴 하지만 '더시즌즈-성시경의 고막남친' MC가 되었다"며 또 다른 근황을 알렸다. 하하는 "원래 진짜 이름이 뭐였냐. 네 글자로 맞추는 거 아니냐"고 물었고 성시경은 "네 글자로 하자고 하는데 너무 뻔하지 않냐. '미소천사'도 별로고"라고 토로했다.
하하와 유재석은 "'미소천사' 괜찮다"고 했지만 성시경은 "'모든 순간'도 이상해서 그냥 웃기자 싶었다. 내용이 중요하지 타이틀이야 뭐. 여자 게스트가 나오면 '고막여친이 나왔다', 그룹이 나오면 '고막그룹이 나왔다'고 할 것"이라 밝혔다.
이에 하하는 "꼬막무침으로 하지 그랬냐"고 디스했고 성시경은 "넌 그 감으로 오래 한다"고 받아쳐 웃음을 안겼다. 그러면서 성시경은 "동갑이라 그런지 웃으면 안 되는데 약간 괜찮다"고 하하의 센스를 인정했고 김종국은 "미안하다. 내가"라고 대신 사과해 웃음을 자아냈다.
한편, 성시경은 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'으로 팬들을 만난다. 하지만 '고막남친'이라는 제목이 시대착오적이고, 46세인 성시경의 이미지와 맞지 않는다는 지적이 쇄도하며 제목을 변경해달라는 요청까지 일었다.
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