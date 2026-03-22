'유재석과 동기' 윤기원 "개그맨 ?신이라는 꼬리표, 숨기고 싶어 일부러 동기들과 거리 뒀다" 속내 고백(조동아리)
[스포츠조선 고재완 기자] "개그맨 출신이라는 꼬리표 숨기고 싶었다."
배우 윤기원이 지난 21일 유튜브 채널 '조동아리'에 공개된 '30년 만의 극적인 화해 KBS 7기 이영재-윤기원'이라는 제목의 영상에 출연해 속내를 털어놨다.
영상에서는 지석진, 김용만, 김수용과 게스트 이영재, 윤기원이 출연해 거침없는 폭로전과 감동적인 화해의 순간을 그려냈다.
특히 이영재와 윤기원은 '애증' 섞인 과거사가 쏟아졌다. 윤기원은 신인 시절 이영재가 자신만 미워하며 단무지 하나 먹는 것까지 지적했던 '단무지 사건'을 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 이영재는 "단무지를 먹어서가 아니라 남의 것까지 다 뺏어 먹어서 그런 것"이라고 맞받아치며 '기억의 왜곡' 배틀을 벌이기도 했다.
또한, 30년 차 배우로 활동 중인 윤기원은 "과거 개그맨 출신이라는 꼬리표를 숨기고 싶어 동기들과 거리를 뒀다"는 속마음을 털어놓았다. 그는 "괜한 콤플렉스 때문에 그랬는데, 이제는 마음이 편해졌다"며 한층 성숙해진 모습을 보였다.
방송 말미, 윤기원과 이영재는 뜨거운 건배를 나누며 30년 만에 '극적인 화해'를 이뤄냈다. 이영재는 "건강이 최고다. 앞으로 자주 보자"며 손을 맞잡았고, 윤기원 역시 "그동안 내성적인 성격 탓에 다가가지 못해 미안했다"며 진심 어린 사과를 전해 훈훈함을 자아냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
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