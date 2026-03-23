진 "방탄소년단 7년하고 그만둘 생각해…이렇게 오래 할 줄 몰랐다"
[스포츠조선 이우주 기자] 방탄소년단 진이 아이돌 활동에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.
22일 기안84의 유튜브 채널에서는 '진과 함께'라는 제목의 영상이 게재됐다.
넷플릭스 '대환장 기안장'으로 인연을 맺은 진과 기안84. 기안84는 "원래 (아이돌이) 짬이 차면 칼군무가 조금 느슨해지는데 BTS는 안 그러더라. 안무가 더 칼이고 더 격하다"고 감탄했다.
이에 진은 "저희 멤버들이 잘한다. 저는 그렇게 잘하는 건 아니다. 전 사람이 자기 객관화가 되어야 한다 생각한다"고 겸손하게 말했다. "멤버들 중에 네가 제일 잘하는 게 뭐냐"는 기안84의 질문에는 "저는 얼굴로 밀고 나가는 타입"이라 밝혀 웃음을 안겼다.
22살에 데뷔해 35살이 된 진. 그 사이 변한 점에 대해 진은 "저는 마인드가 좋게 변했다. 옛날에는 적당히 하고 '한 7년하고 빠지자' 이런 마음이 솔직히 컸다"며 "7년 정도 하고 그만하지 않을까 싶었는데 하다 보니 재밌고 진심이게 되더라. 팬 분들에게도 너무 감사하고. 그러다 보니 조금 더 진심이어도 괜찮지 않을까"고 솔직히 털어놨다.
진은 "이렇게 오래할 줄 몰랐다. 하다 보니 재밌어서 진지하게 해도 되지 않을까 하는 생각에 갈수록 그 마음이 더 커졌다. 긍정적으로 변했다"고 밝혔다.
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