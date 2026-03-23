얼짱 방송인 A씨, 대한항공 사무장 출신 남편 불륜설에 입 열었다

기사입력 2026-03-23 06:48


얼짱 방송인 A씨, 대한항공 사무장 출신 남편 불륜설에 입 열었다

[스포츠조선 백지은 기자] '얼짱시대' 출신 유튜버 유혜주가 남편 조땡(본명 조정연)의 불륜 의혹에 입을 열었다.

유혜주는 22일 자신의 유튜브 채널에 '남편 바람에 대해 처음 말합니다'라는 제목의 영상을 게재했다.

유혜주는 "첫째 임신 당시 남편이 항공사 승무원과 바람이 났다는 내용의 DM(다이렉트 메시지)을 받았다. 근거없는 소문에 일일이 반응하기도 그렇고 사실이 아닌 걸 굳이 우리가 꺼낼 이유도 없다. 그런데 지인과 편집자에게까지 계속 얘기를 하는 거다"라고 말했다.


얼짱 방송인 A씨, 대한항공 사무장 출신 남편 불륜설에 입 열었다
조땡 또한 "처음 소문을 들었을 때 황당했지만 사실이 아니라 그냥 넘어갔다"고 억울해 했다.

유혜주는 "이번에 여행갔을 때 '조땡님 얘기 알고 있냐'고 DM이 와서 '우리 가족에게 피해주는 말을 하면 가만히 있지 않겠다'고 답장을 보냈다. 그런데 내가 남편의 외도를 알고도 아이 때문에 참고 살고 이혼을 하지 않는 조건으로 퇴사를 시켰다는 가짜뉴스까지 퍼졌다. 3년 전부터 이 얘기가 나왔다. 우리 살기도 너무 바쁜데 솔직히 조땡이나 내가 바람을 피웠으면 이렇게 콘텐츠 못 찍어낸다"고 못 박았다.

유혜주는 2019년 대한항공 사무장 출신 조땡과 결혼해 슬하에 아들 1명을 두고 있다. 현재 둘째를 임신 중이며 7월 말 출산을 앞두고 있다. 조땡은 대한항공 사무장 출신으로 아들 육아와 유튜브 채널 운영에 집중하고자 2024년 퇴사했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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