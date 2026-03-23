신화 김동완, 전 매니저 "술먹고 팬과 싸워" 폭로 공식입장 "사실과 다른 허위주장"

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 신화 김동완이 전 매니저라 주장한 A씨의 폭로글에 대한 입장을 밝혔다.
김동완은 23일 자신의 계정에 "현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장입니다. 개인적인 관계에 대한 언급은 하지 않겠습니다. 허위 사실 유포가 지속될 경우 민형사상 모든 법적 조치를 취하겠습니다"라고 밝혔다.
앞서 A씨는 자신이 김동완의 전 매니저라며 장문의 폭로글을 게재했다. A씨는 "진짜 할많하않(할 말은 많지만 하지 않겠다). 몇년 전이나 지금이나 어쩜 이렇게 똑같지? 술 마시고 클럽하우스 해서 기사 뜨고 술 마시고 라이브 해서 팬들이랑 싸우고 이번에는 영웅이 되고 싶었는지 정신이 ?侍째프 없는건지 음주운전 때문에 문제 생기고 최근에는 생방송 도중 BJ 폭행한 MC 응원을"이라고 적었다.
이어 "전 매니저가 도망치듯 빠져나간 걸 보고 왜 저러나 싶었는데 형은 그냥 신입 벙어리 매니저랑 평생 일하시는 게 좋겠다. 저한테 소시오패스라고 했던 거 기억하실지 모르겠는데 형을 먼저 알고 남을 판단하셔라. 현금 필요하다고 뮤지컬 잡아달라고 해서 마침 섭외 들어온 작품 제작사 대표님이랑 직접 연락해 출연료 최대로 올렸는데 갑자기 하기 싫다고 해서 얼마나 난감했는지 아냐. 그런데 저 퇴사하니까 출연"이라고 비난했다.