김동완, "형은 개XX" 前 매니저 폭로에.."개인적 관계, 법적 대응할 것"[전문]

기사입력 2026-03-23 08:13


김동완, "형은 개XX" 前 매니저 폭로에.."개인적 관계, 법적 대응할…

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 전 매니저의 폭로 글과 관련해 정면으로 입장을 밝혔다.

김동완은 23일 자신의 SNS 계정을 통해 "
현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장"이라며 "왜곡된 정보가 확산되고 있다"고 선을 그었다. 이어 "개인적인 관계에 대한 언급은 하지 않겠다"며 "허위 사실 유포가 지속될 경우 민·형사상 모든 법적 조치를 취하겠다"고 강조했다.

앞서 전날인 22일, 김동완의 전 매니저라고 주장하는 A씨는 SNS에 장문의 글을 올리며 공개 비판에 나섰다. A씨는 "몇 년 전이나 지금이나 변한 게 없다. 술을 마신 뒤 인스타그램 라이브 방송을 켜 팬들과 언쟁을 벌였다"며 "이번에는 영웅이 되고 싶었던 것인지, 제정신인지 의문"이라고 날을 세웠다.

이어 A씨는 "현금 필요하다고 뮤지컬 잡아달라고 해서 마침 섭외 들어온 작품 제작사 대표님이랑 직접 연락해서 출연료 최대로 올렸는데 갑자기 하기 싫다고 해서 얼마나 난감했는지 아냐. 그런데 저 퇴사하니까 출연? 이유가 이렇든 저렇든 형은 그때부터 나한테 개XX였음"이라고 감정이 격해진 모습도 보였다.

또한 A씨는 "당시 내가 회사를 떠나는 모습을 보고 의아해했을 것"이라며 "나를 소시오패스라고 했던 발언을 기억하는지 모르겠지만, 타인을 판단하기 전에 본인을 돌아보라"고 덧붙였다.

이번 폭로는 김동완이 지난 21일 SNS에 "아무 이유 없이 (MC) 딩동을 응원할 사람?"이라는 글을 올린 이후 제기된 것으로 보인다. 해당 게시물은 최근 논란의 중심에 선 MC 딩동을 두둔하는 취지로 해석되며 파장을 키웠다.

MC 딩동은 인터넷 생방송 도중 한 여성 BJ가 과거 음주운전 및 도주 사건을 언급하자 폭력적인 행동을 보인 장면이 공개되며 논란에 휩싸였다. 이후 그는 "일부 사실이 왜곡됐다"며 법적 대응을 예고한 상태다.

논란이 확산되자 김동완은 해당 게시글을 삭제하고 "상황을 충분히 고려하지 못한 경솔한 표현이었다"고 사과했다.


다음은 김동완 SNS글 전문

현재 유포되고 있는 내용은

사실과 다른 허위 주장입니다.

개인적인 관계에 대한 언급은 하지 않겠습니다.

허위 사실 유포가 지속될 경우

민형사상 모든 법적 조치를 취하겠습니다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완 前 매니저, 참다 못해 인성 폭로 "나한테는 개XX, 출연료 올려줬더니 안 한다고"

2.

임창정, 일 끊겨 이병헌 찾아갔다 "오갈 데 없어 가스 배달·전단지 알바" ('백반기행')

3.

'65세' 김병세, '15세 연하' 아내♥ 최초 공개 "딸인 줄 알았다" ('미우새')

4.

서하얀 가족, ♥임창정과 결혼 결사 반대 "中 사는 친언니까지 귀국" ('백반기행')

5.

얼짱 방송인 A씨, 대한항공 사무장 출신 남편 불륜설에 입 열었다

연예 많이본뉴스
1.

김동완 前 매니저, 참다 못해 인성 폭로 "나한테는 개XX, 출연료 올려줬더니 안 한다고"

2.

임창정, 일 끊겨 이병헌 찾아갔다 "오갈 데 없어 가스 배달·전단지 알바" ('백반기행')

3.

'65세' 김병세, '15세 연하' 아내♥ 최초 공개 "딸인 줄 알았다" ('미우새')

4.

서하얀 가족, ♥임창정과 결혼 결사 반대 "中 사는 친언니까지 귀국" ('백반기행')

5.

얼짱 방송인 A씨, 대한항공 사무장 출신 남편 불륜설에 입 열었다

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 떠나고 강등 위기 대재앙, 리그 13경기 연속 무승' 토트넘 16위→17위 추락, 노팅엄에 0-3 참패..'소방수' 투도르 경질 임박

2.

미국 결국 작심 비판! "손흥민 감 떨어졌다"→5경기 무득점 지적…요리스 아니었으면 큰일났다 '5경기 무실점'

3.

한화 LG 좋겠네, '홈런치는 백업포수' 도루 저지도 탁월, FA시장도 두렵지 않은 폭풍성장

4.

'미친 이변' 토트넘 대참사! 사상 초유의 사태 '2부리그 강등'…'바닥 경쟁' 노팅엄에게 0-3 대패→웨스트햄과 1점차

5.

망했다! 손흥민 대통곡, 10년 활약한 SON 사라진 토트넘의 현실..."강등 확률 역대 최고치"→홈에서 노팅엄에 0-3 충격 완패

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.