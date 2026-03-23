'천만 감독' 된 장항준, 차기작은 저예산 영화? "이준혁을 주연 캐스팅" ('연기의 성')

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[스포츠조선 안소윤 기자] '천만 감독' 장항준이 차기작 캐스팅을 두고 수상한 판짜기에 나선다.
이어 쟁쟁한 주연 후보들을 언급해 기대감을 높인 장항준은 "'왕과 사는 남자' 이준혁을 주연으로 캐스팅했다"라고 밝혀 현장 분위기를 달궜다는 전언이다.
조연 자리를 두고 김의성과 임형준 사이 미묘한 긴장감이 형성된 가운데, 장항준이 출연료 대신 투자 형식의 참여를 제안하면서 분위기는 예상 밖 흐름으로 흘러간 것으로 전해졌다. "사고 한번 쳐보자"라는 장항준의 제안에 배우들은 점차 작품보다 '참여 조건'을 두고 고민하게 됐다는 후문이다.
'연기의 성'은 김의성이 출연하고 임형준이 기획·연출·각본·출연을 맡은 모큐멘터리 예능으로, 실제 배우들의 대화를 바탕으로 연기와 현실의 경계를 넘나드는 콘텐츠다. 앞서 박정민, 우현, 박해준, 이동휘, 진서연 등이 출연해 화제를 모은 가운데, 8화에서는 장항준의 캐스팅 전략 이면이 드러나며 또 한 번의 변수 속 전개가 펼쳐질 것으로 기대된다.
장항준이 출연한 '연기의 성' 8화는 23일 오후 6시 '비보티비'를 통해 공개된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com