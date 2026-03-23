"부모 없으면 고아라구"…'닥터신' 딸 몸으로 사는 엄마 뇌→임성한표 말투까지 이게 맞아?

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[스포츠조선 조지영 기자] '닥터신' 백서라와 뇌가 체인지 된 송지인이 딸의 겉모습으로 현실에 적응해 가는 가운데 송지인·지영산의 친딸 행방이 파악되면서 긴장감을 드높였다.
신주신은 병원으로 실려 온 현란희(모모 뇌)의 시신을 시트로 덮으려던 순간, 진짜 죽음을 맞이한 모모와 바로 옆에서 폭풍 오열을 쏟아내는 외양인 모모(현란희 뇌)를 번갈아 보며 슬픔을 드러냈다. 그리고 신주신은 입관 전 현란희(모모 뇌)를 보며 '모모야 잘한 걸까? 이렇게 널 보내야 해?'라고 먹먹하게 되뇌어 안타까움을 일으켰다.
이후 화장장에서 신주신은 애써 감정을 절제했지만, 모모(현란희 뇌)는 끝없이 눈물을 흘리며 딸 모모가 들어간 현란희의 육신에 안녕을 고했다. 장례를 마치고 신주신과 둘만 남자 모모(현란희 뇌)는 "거울 보면 모모 죽었단 생각 안 들어. 죽은 건 현란희야. 보이는 대로 받아들이면 돼"라며 혼란스러워하는 신주신을 달랬지만 신주신은 외양은 모모 그대로지만 현란희스러운 모모에게서 눈길을 돌렸다. 신주신은 갑자기 모모(현란희 뇌)가 넥타이를 풀어주겠다며 다가오자 당황하면서도 주체할 수 없는 감정이 들자 집에 돌아와 혼란과 괴로움으로 갈등했다.
그러던 중 하용중은 제임스가 금바라(주세빈)에게 장례를 치른 모모의 집으로 반찬 배달을 부탁하자 자신이 가겠다고 우겼고, 반찬을 들고 모모를 찾아가 "우리 다 같은 처지예요. 부모 없으면 고아라구"라며 위로했다. 모모(현란희 뇌)는 왈칵 울음을 터트렸지만, 하용중이 가엽다는 듯 냅킨을 건네자, 속으로 '안아줘야 하는 거 아냐?'라며 욕망 어린 반전을 드러내 충격을 안겼다.
더욱이 하용중이 "레이크탑 펜트하우스 사뒀는데, 당분간 가서 지낼래요?"라고 권한 후 돌아가자, 힘없이 하용중을 배웅했던 모모(현란희 뇌)는 180도 돌변한 채 "백팔십억짜리 레이크탑 펜트하우스? 와우"라며 큰 웃음과 함께 감춰진 욕망을 표출해 소름을 일으켰다.
하지만 모모(현란희 뇌)가 핸드폰으로 하용중을 검색해 보며 호기심을 드러내는 사이 금바라가 찾아왔고, 모모(현란희 뇌)는 금바라에게 의욕이 없다는 듯 "은퇴 기사 좀 내줘"라고 부탁해 금바라를 놀라게 했다. 더욱이 모모는 하용중을 "오빠"라고 부르는 금바라의 말에 "오빠? 사귀어?"라며 몰아치다, 말했었는데 기억을 못 하냐는 금바라의 말에 "나 완전 바보 됐어"라고 둘러댔다. 그러나 이를 의아하게 여기는 금바라의 눈빛과 동시에 금바라의 이름으로 나온 모모의 은퇴 기사가 파장을 일으키면서 앞으로 벌어질 또 다른 파란이 예고됐다.
그런가 하면 폴 김(지영산)은 현란희가 죽기 전 남긴 '엄마가 많이 미안해했다고 전해줘요'라는 문자를 보며 마음 아파했다. 그때 모모(현란희 뇌)가 폴 김을 찾아와 "엄마 돌아가시기 전에 제 위로 언니가 있던 얘기 들었어요. 두 분이 고등학교 때 제 언니의 아빠시구, 엄마 남친이셨잖아요"라면서 두 사람의 관계를 알고 있었다고 털어놨던 것. 이어 "찾게 되면 저한테 하나뿐인 혈육이니까. 알려주세요"라며 친딸을 찾고 싶은 현란희의 진심을 모모(현란희 뇌)의 입을 통해 전했다. 특히 극 말미 모모(현란희 뇌)가 돌아간 후 폴 김이 흥신소로부터 "따님 찾은 거 같습니다"라는 소식을 듣게 되면서, 현란희와 폴 김의 친딸은 누구일지 귀추가 주목됐다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com