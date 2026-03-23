남규리, 씨야 탈퇴 20년 만에 입 열었다 "내 입장에서는.."(미우새)
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 씨야 완전체가 '미우새'에 출격한다.
23일 SBS '미운 우리 새끼' 측은 "'씨야' 남규리, 이보람×김연지와 미처 하지 못한 20년 전 이야기"라는 제목의 예고 영상을 공개했다. 영상에는 씨야의 비주얼이자 리더로 활동했던 남규리의 출연이 담겨 기대감을 높였다.
남규리는 변함없는 '방부제 꽃미모'를 자랑하면서도 삼겹살을 자르지 않고 먹거나 스쿠터를 타는 모습 등을 통해 털털하고 거침없는 매력을 드러냈다. 이른바 '테토녀'(털털하고 솔직한 성격의 여성) 면모를 보여주며 기존의 이미지와는 또 다른 반전 매력을 선보였다.
또한 재결합 소식을 전한 씨야 멤버 이보람, 김연지가 남규리의 집을 찾아 오랜만에 한자리에 모인 모습도 공개됐다. 세 사람은 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 이야기들을 나누며 서로의 근황과 속마음을 공유하는 시간을 가졌다.
특히 이보람은 씨야 해체에 대해 "그렇게 해체할 거라고는 사실 생각하지 못했다"고 조심스럽게 털어놨고, 김연지도 이에 공감하며 "맞다"고 말했다. 이어 남규리는 "내 입장에서는 쉽지 않았다"며 조심스럽게 입을 열어 20년 전 당시의 이야기를 전할 것을 예고했다.
오랜 시간 각자의 길을 걸어온 씨야 멤버들이 다시 모여 어떤 진솔한 이야기를 나눌지, 그리고 완전체로서 어떤 케미를 보여줄지 관심이 집중되고 있다.
SBS '미운 우리 새끼'는 매주 일요일 오후 9시 방송된다.
한편 2006년 데뷔한 씨야는 '여인의 향기' '구두' '미친 사랑의 노래' 등을 발표하며 큰 인기를 끌었다. 하지만 남규리는 2009년 소속사 이전 문제로 씨야에서 탈퇴했고, 씨야는 새 멤버 수미를 영입해 활동을 이어갔으나 2011년 최종 해체됐다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com
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