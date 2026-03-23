남규리, 씨야 탈퇴 20년 만에 입 열었다 "내 입장에서는.."(미우새)

기사입력 2026-03-23 09:53


남규리, 씨야 탈퇴 20년 만에 입 열었다 "내 입장에서는.."(미우새)

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 씨야 완전체가 '미우새'에 출격한다.

23일 SBS '미운 우리 새끼' 측은 "'씨야' 남규리, 이보람×김연지와 미처 하지 못한 20년 전 이야기"라는 제목의 예고 영상을 공개했다. 영상에는 씨야의 비주얼이자 리더로 활동했던 남규리의 출연이 담겨 기대감을 높였다.

남규리는 변함없는 '방부제 꽃미모'를 자랑하면서도 삼겹살을 자르지 않고 먹거나 스쿠터를 타는 모습 등을 통해 털털하고 거침없는 매력을 드러냈다. 이른바 '테토녀'(털털하고 솔직한 성격의 여성) 면모를 보여주며 기존의 이미지와는 또 다른 반전 매력을 선보였다.


남규리, 씨야 탈퇴 20년 만에 입 열었다 "내 입장에서는.."(미우새)
또한 재결합 소식을 전한 씨야 멤버 이보람, 김연지가 남규리의 집을 찾아 오랜만에 한자리에 모인 모습도 공개됐다. 세 사람은 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 이야기들을 나누며 서로의 근황과 속마음을 공유하는 시간을 가졌다.

특히 이보람은 씨야 해체에 대해 "그렇게 해체할 거라고는 사실 생각하지 못했다"고 조심스럽게 털어놨고, 김연지도 이에 공감하며 "맞다"고 말했다. 이어 남규리는 "내 입장에서는 쉽지 않았다"며 조심스럽게 입을 열어 20년 전 당시의 이야기를 전할 것을 예고했다.

오랜 시간 각자의 길을 걸어온 씨야 멤버들이 다시 모여 어떤 진솔한 이야기를 나눌지, 그리고 완전체로서 어떤 케미를 보여줄지 관심이 집중되고 있다.

SBS '미운 우리 새끼'는 매주 일요일 오후 9시 방송된다.

한편 2006년 데뷔한 씨야는 '여인의 향기' '구두' '미친 사랑의 노래' 등을 발표하며 큰 인기를 끌었다. 하지만 남규리는 2009년 소속사 이전 문제로 씨야에서 탈퇴했고, 씨야는 새 멤버 수미를 영입해 활동을 이어갔으나 2011년 최종 해체됐다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완 前 매니저, 참다 못해 인성 폭로 "나한테는 개XX, 출연료 올려줬더니 안 한다고"

2.

김동완, "형은 개XX" 前 매니저 폭로에.."개인적 관계, 법적 대응할 것"[전문]

3.

얼짱 방송인 A씨, 대한항공 사무장 출신 남편 불륜설에 입 열었다

4.

김건모 콘서트, 사람 한 명 없는 텅 빈 객석..이윤미 “무슨 일이냐면”

5.

‘아들 다섯’ 임창정♥서하얀, 외식 한번에 “월세 수준”..식비 고충 토로

연예 많이본뉴스
1.

김동완 前 매니저, 참다 못해 인성 폭로 "나한테는 개XX, 출연료 올려줬더니 안 한다고"

2.

김동완, "형은 개XX" 前 매니저 폭로에.."개인적 관계, 법적 대응할 것"[전문]

3.

얼짱 방송인 A씨, 대한항공 사무장 출신 남편 불륜설에 입 열었다

4.

김건모 콘서트, 사람 한 명 없는 텅 빈 객석..이윤미 “무슨 일이냐면”

5.

‘아들 다섯’ 임창정♥서하얀, 외식 한번에 “월세 수준”..식비 고충 토로

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 떠나고 강등 위기 대재앙, 리그 13경기 연속 무승' 토트넘 16위→17위 추락, 노팅엄에 0-3 참패..'소방수' 투도르 경질 임박

2.

미국 결국 작심 비판! "손흥민 감 떨어졌다"→5경기 무득점 지적…요리스 아니었으면 큰일났다 '5경기 무실점'

3.

'4할 김혜성 충격 마이너행 → 美 언론도 납득 불가' 황당한 변명 "WBC 이후 조화롭지 못해서…"

4.

한화 LG 좋겠네, '홈런치는 백업포수' 도루 저지도 탁월, FA시장도 두렵지 않은 폭풍성장

5.

망했다! 손흥민 대통곡, 10년 활약한 SON 사라진 토트넘의 현실..."강등 확률 역대 최고치"→홈에서 노팅엄에 0-3 충격 완패

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.