"30대에 이미 이혼서류 써놨다"…'샌드위치 가족' 아내 "남편에 받은 상처 커, 매일밤 눈물로 보냈다" 폭로(가족지옥)

23일 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트'는 '가족 지옥' 4탄으로 꾸려진다. '가족 지옥'은 가까운 사이이기에 서로에게 더 깊은 상처를 주게 되는 가족의 문제를 집중 조명하는 특집 기획으로, 총 다섯 가족이 시청자들과 만난다. 오랜 갈등의 진짜 원인을 짚어내는 오은영 박사의 진단과 이를 통한 가족의 변화 과정이 매회 호평을 이끌고 있다. 지난주 방송은 2054 시청률 동시간대 전 채널 1위를 차지하는 등 '가족 지옥' 특집에 대한 뜨거운 관심을 증명하기도.
이번 주 방송되는 '가족 지옥' 네 번째 이야기, '샌드위치 가족'은 서로 대화를 하지 않는 부부와 그 사이에 낀 딸의 사연이 시청자들에게 안타까움과 공감을 동시에 전할 예정. 그런 가운데, 남편은 불화의 원인으로 자신의 사업 실패를 꼽아 눈길을 끈다. 방송 기자로 활동하며 기자상을 받을 만큼 승승장구했던 남편은 퇴사 후 사업에 뛰어들었고, 연이은 실패로 화목했던 가족에게 균열이 생겼다고 회상한다.
하지만 이러한 남편의 고백에 아내와 딸은 선뜻 공감하지 못하겠다는 반응을 보인다. 특히, 아내는 "남편의 사업이 망했기 때문에 그나마 이 정도 사이인 것"이라며, 남편이 사업에 성공했다면 오히려 가족들은 더욱 불행했을 것이라고 믿기 힘든 이야기를 전해 충격을 안긴다.
이어 아내는 "30대에 이혼 서류를 써놨다. 그 시절을 생각만 해도 눈물이 난다. 남편에게 받은 상처가 커서 매일 밤 눈물로 보냈다"라며 "스스로가 너무 바보처럼 느껴졌다. 지금도 여전히 남편에게 상처받고 있다"라고 속마음을 털어놓는다. 엄마의 고백에 딸은 "처음 듣는 이야기다. 얼마나 힘들고 외로웠으면 이혼 서류까지 썼겠나"라며 눈물을 쏟아낸다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com