김병현, 누워서 밥 타령만...'밥무새 폭주'에 ♥아내 결국 "아오 C" 폭발 ('동상이몽2')
[스포츠조선 정안지 기자] 김병현이 '밥무새' 면모로 분노게이지를 자극했다.
SBS 측은 23일 "경민아 밥 언제 돼 경민아 얼마나 남았어. 누워서 아내만 찾는 밥무새 김병현. 역대급 보살 김병현 아내"이라는 제목으로 '동상이몽2 - 너는 내 운명' 예고편을 공개했다.
영상 속 김병현은 안마 의자에 누워 휴식을 취하고 있는 가운데 아내는 가족을 위해 분주하게 식사를 준비했다. 그러나 평화로운 분위기도 잠시, 김병현은 아내를 연이어 호출하며 '밥무새' 본능을 드러냈다.
김병현은 "다 조리한 거니까 에어프라이어에 조금만 튀겨도 된다", "콩나물국에 고추 좀 많이 넣어라"라면서 편안하게 마사지를 받으며 쉴 새 없이 주문을 추가하는 모습은 보는 이들을 당황케 했다.
이에 아내가 "완전 맵게 해주겠다"라면서 분노의 가위질을 하던 그 순간에도 김병헌은 호출은 멈추지 않았다. 이를 지켜보던 김숙은 "아내가 보살이다"라며 분노했다.
잠시 후 김병현은 아내를 부르며 "계란말이도 먹자"고 했고, 이미 계란찜을 준비 중이던 아내는 당황했다. 하지만 김병현은 아랑곳하지 않고 "계란찜 말고 계란말이"라며 추가 메뉴를 당당하게 요청했고, 결국 아내는 계란찜에 이어 계란말이까지 동시에 준비했다.
끊임없이 이어지는 요구 속에서 김병현은 "다 됐냐"라면서 아내를 불렀고, 결국 참다못한 아내는 "아오 C"라면서 폭발하며 저녁 식탁은 순식간에 '밥무새 남편'이 불러온 전쟁터로 변해 긴장감을 고조시켰다.
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