김태리, 사과 따기→급식까지..연극반 아이들과 끈끈한 라포 '태리쌤' 희망 보인다

|
[스포츠조선 조지영 기자] '방과후 태리쌤' 김태리가 아이들과 더욱 끈끈해졌다.
교실로 돌아온 김태리는 아이들이 연습해 온 연극 장면을 점검했고, 대본 없이도 '불의 마녀' 장면을 완벽히 구현해 낸 아이들에 놀라움을 금치 못했다. 짧은 시간 안에 준비한 바를 해낸 모습은 흐뭇함을 자아냈고, 이에 그녀는 희망 어린 미소를 지어 보였다.
반면, 버섯집에 안성재 셰프가 손님으로 오면서, 김태리는 재료 손질부터 파스타 면 삶기까지 급식 만들기 미션에 도전했다. 김태리는 야무진 손길로 맡은 역할을 차근차근 수행했고, 아이들과 음식을 나눠 먹으며 또 하나의 행복한 추억을 만들었다.
이렇듯 김태리는 나날이 발전하는 아이들처럼, 선생님으로서도 끊임없이 성장하며 소중한 시간을 쌓아가고 있다. 연극반 친구들이 무대를 준비하고 올리는 과정 속에서 김태리가 만들어낼 따뜻한 장면들은 어떤 순간으로 기억될지 관심이 집중된다.
한편, 김태리의 선생님 도전기 '방과후 태리쌤'은 매주 일요일 저녁 7시 40분 tvN에서 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com